Juan Carlos Pamo

"Perder el invicto no me preocupa, porque yo me acostumbré a perder": Alfredo Arias

Deportivo Cali se alista para enfrentar este sábado al Deportes Tolima, uno de los duelos más atractivos de la jornada del fin de semana de la Liga colombiana.



Los azucareros se ubican en la tercera casilla con 30 puntos y prácticamente tiene asegurado un lugar en las finales del rentado nacional.

Los verdiblancos expondrán un invicto de 19 jornadas sin perder en la Liga, de las cuales 16 corresponden bajo la administración del entrenador uruguayo Alfredo Arias.



"El invicto hace parte de la estadística, pero no es un condicionante en el juego. Perder el invicto no me preocupa, porque yo me acostumbré a perder. Lo único que me preocupa perder es el tiempo”, comentó el técnico uruguayo.



El entrenador del Deportivo Cali, además, aseguró que Tolima es uno de los adversarios más difíciles del fútbol colombiano.



“Es un equipo muy físico y que maneja bastante bien las transiciones, será un gran rival”, apuntó el uruguayo, que tiene contrato con el club caleño hasta diciembre del 2021.