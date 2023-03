¡Agéndese! Dimayor confirmó horarios de duelos aplazados de América y Deportivo Cali

Este martes la Dimayor dio a conocer los horarios de varios juegos pendientes que tiene en sus competencias por varios motivos. Entre esos juegos, están algunos que involucran al América y al Deportivo Cali.



Tanto por la Liga femenina, la masculina y la Copa Colombia, los dos clubes más representativos del Valle del Cauca cumplirán en este mes de marzo con su fixture.



Además, la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el día y hora que se disputará el primer clásico vallecaucano de la temporada 2023.



Los juegos que se confirmaron para los equipos fueron los siguientes:



Liga femenina:

FECHA 4

23 de marzo

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



FECHA 5

7 de marzo

Junior FC vs. Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: WIN+



FECHA 6

11 de marzo

Atlético Huila vs. América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

​

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional-FI

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



Copa Colombia:

​Fase II - Ida

15 de marzo

Leones vs. Deportivo Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Televisión: WIN+



​Fase II - Vuelta

29 de marzo

Deportivo Cali vs. Leones

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+



Liga masculina:

FECHA 2

21 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



FECHA 7

23 de marzo

América de Cali vs. Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

​

FECHA 10

26 de marzo

Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN+