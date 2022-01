Este domingo 16 de enero regresa la Ciclovía Intermunicipal, el circuito más largo de Latinoamérica 

Ante la gran acogida de los vallecaucanos la Ciclovía organizada por Indervalle, regresa este domingo 16 de enero a la recta Cali-Palmira, el circuito de 38 kilómetros más largo de Latinoamérica.



Este espacio deportivo ha llegado a más de 7.000 usuarios jornada a jornada, fomentando la actividad física, la recreación, el deporte y la estimulación temprana en los más pequeños. En esta ocasión continuará en su horario habitual, de 6:00 a.m. a 11:30 a.m.



El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, extendió esta invitación a todos los vallecaucanos para aprovechar este espacio y los eventos deportivos que “lleva alegría, deporte y mucha diversión, este es un lugar en donde convergen todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes”.



La meta en este 2022 es seguir creciendo y que los vallecaucanos de municipios vecinos lleguen a vivir esta experiencia. “Con la ciclovía buscamos no solamente generar espacios deportivos, sino también reactivar la economía, recuperar las zonas para que las familias y los deportistas vuelvan a disfrutar actividades físicas y recreativas teniendo la certeza que podemos realizar con seguridad prácticas deportivas”, añadió Carlos Felipe López.