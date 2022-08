¿Era el presupuesto? Así le fue a Colombia en el Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali

Dos platas y un bronce fue lo alcanzado por Colombia en el Mundial de Atletismo que culminó este sábado en Cali, cosecha que deja al país por encima de potencias del deporte rey como Cuba y Brasil, para citar solo dos.



Las medallas llegaron de las damas: las de plata con Valentina Barrios en el lanzamiento de la jabalina, y Natalia Linares en salto de longitud, en tanto que el relevo femenino del 4x100 aportó la presea de bronce.

¿Era lo presupuestado?

“Nuestras aspiraciones estaban en las pruebas en las que logramos podio, además del relevo masculino y el salto tripe. Pero a los del relevo los descalificaron y en el triple no pudimos avanzar a la final. También estaba lo de Mateo Romero en marcha, pero lo descalificaron faltándole 100 metros y cuando iba para medalla de bronce. Pensábamos que podíamos conseguir de 3 a 5 medallas, logramos tres”, dice Félix Marrugo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.



Aseguró el dirigente que “esta es la mejor presentación de Colombia a nivel mundial, y quedamos por encima de muchos países que son fuertes. Eso nos indica que vamos por buen camino”.



Por su parte el entrenador Nelson Barragán señaló que “el viernes vivimos una montaña rusa porque con Mateo Romero podíamos haber logrado medalla en la marcha, pero cuando estaba cerca del objetivo, los jueces lo metieron en zona de castigo y lo penalizaron; menos mal en la tarde llegaron las alegrías”.



Señaló el entrenador que “teníamos presupuestado tres podios y siete finales; se nos fueron algunas finales como la de salto triple y la del relevo masculino de 4x100, y el podio de Mateo en marcha”.



Agregó Barragán que “con Natalia (Linares) aspirábamos al podio en el salto de longitud por las marcas que venía haciendo, pero alcanzó una medalla de plata que también es muy buena”.



Para Leonard Gutiérrez, del departamento de comunicaciones del ministerio del Deporte y quien está cubriendo el Mundial, “lo hecho por Colombia es muy bueno; las medallas de Natalia (Linares) y del relevo de 4x100 estaba dentro del presupuesto. Me parece que la plata de Valentina Barrios en lanzamiento de la jabalina es una sorpresa agradable, pero se demostró que viene un buen proceso”.



Sobre la actuación de Natalia Linares en el salto de longitud, la misma deportista tuvo su autocrítica, sobretodo en los dos primeros saltos que no fueron los mejores.



“Comenzamos no tan bien, y después de hablar con mi entrenador corregimos algunos detalles que sirvieron mucho para alcanzar el segundo lugar”, señaló la atleta de Valledupar.



Entre tanto Valentina Barrios, quien alcanzó plata en lanzamiento de la jabalina, consideró que su proceso va por buen camino.



“Resultó una competencia muy luchada, hubo que exigirse a fondo porque las rivales estaban lanzando muy bien, pero me concentré de la mejor manera y pude dejar un registro que me sirvió para alcanzar el segundo lugar. Creo que vamos por buen camino y la idea es corregir algunos detalles y afianzar otros que han sido muy positivos”, recalcó la deportista barranquillera.



En igual sentido se pronunciaron las damas del relevo de 4x100, que al final y después de asegurar el bronce, aseguraron que “hemos trabajado mucho para alcanzar este podio, lo que nos motiva para seguir luchando porque sabemos que podemos mejorar. Estábamos muy nerviosas antes de la carrera, pero nos dimos fuerza y lo logramos, habíamos dicho que queríamos hacer historia y lo estamos haciendo”.



Lo hecho sin duda es una gran victoria para María Alejandra Murillo, Marlet Ospino, Mélany Bolaño y Laura Martínez, quienes superaron a atletas de grandes pergaminos en la prueba del viernes.



¿Qué viene ahora? Mejorar estas tres medallas, todas logradas por las damas, es lo que le apuntará Colombia para los próximos certámenes atléticos internacionales.



El proceso viene bien, además hay buen material humano. Lo hecho en Cali 2022 será una motivación extra para seguir buscando lo más alto del podio.