El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz fue cuarto en el John Deere Classic

No terminó siendo el cierre que esperábamos muchos en el John Deere Classic para los colombianos Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas: el primero no pudo defender su liderato y el segundo salió del Top-15.



Muñoz tuvo un día de mucha lucha en el campo comenzando con 'bogeys' al 1 y 3. Luego recuperó un golpe en el 7, pero lo perdió de nuevo en el 9.



Por la vuelta del 10 el bogotano se sintió un poco mejor con 'birdies' al 10 y 13, después hizo 'bogey' en el 14 y 'birdie' en el 17 para firmar su tarjeta en 71 (E), -16 para campeonato en la cuarta posición.



A Juan Sebastián se le escapó, entonces, una gran oportunidad de sumar su segunda victoria en el PGA Tour después del Sanderson Farms Championship 2019 luego de llegar como líder a esta jornada final. Sin embargo, para él es el segundo Top-5 del presente curso luego del tercer lugar en el Charles Schwab Challenge.



Por otro lado, Villegas jugó un poco más temprano en el TPC Deere Run y comenzó con 'birdie' al hoyo 2, así como 'bogey' al 3.



En la vuelta del hoyo 10 no pudo conseguir más golpes menos y por el contrario se anotó uno más en las banderas del 15 y del 17; un cierre muy difícil para el antioqueño que con este 73 (+2) se descolgó del Top-15 y cayó al puesto 41 en -9 para campeonato.



De esta manera, Camilo conseguirá 15,1 puntos en la FedEx Cup en la liquidación de este lunes y con eso estará más cerca de asegurar un puesto entre los mejores 125 jugadores. Le faltarán poco más de cinco para con ello ir a las finales y renovar su tarjeta para el próximo curso. En este momento quedan tres torneos de la temporada regular y otros dos de 'field' alterno.



El que logró el triunfo fue el estadounidense Lucas Glover después de un meritorio 64 (-7) que lo dejó en -19 para campeonato en la primera posición, con un ascenso de 11 casillas.



Segundos acabaron los estadounidenses Ryan Moore y Kevin Na con -17, mientras que junto a Juan Sebastián lo hicieron los también locales Adam Schenk, Luke List y Scott Brown.