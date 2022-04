De frente: '19', el número que eternizó Freddy Rincón (Opinión)

El número 19 no es propiamente uno de los emblemáticos en el fútbol, como lo han sido el 7, el 9 o el 10. Pero desde el pasado miércoles 13 de abril se ganó un ‘Rincón’ especial en el universo de la pelota, o por lo menos en la camiseta de la Selección Colombia. Recordemos 19 hitos en homenaje a Freddy, el ‘Coloso’ eterno.



1. Del Atlético Buenaventura, un equipo amateur de su puerto natal, dio el salto al fútbol profesional. En 1986 debutó con Santa Fe y le marcó dos goles a Junior.



2. En 1989, bajo la dirección de Umaña, marcó un gol y ganó su primer título: la Copa Colombia.



3. El médico Ochoa, entonces entrenador del América y convertido en el técnico más ganador del fútbol colombiano, se obsesionó con él y quiso tenerlo en sus filas, como efectivamente sucedió (1989).



4. En su primer Mundial, el de Italia 90, le mostró al planeta entero quién era, al marcar el gol más celebrado por los colombianos en todos los tiempos: le hizo un pase a la red para el 1-1 por el medio de las piernas de Bodo Illgner, arquero de una Alemania que sería campeona.



5. En 1990 ganó su segundo título, esta vez con los ‘Diablos’.



6. Dos años después, en 1992, entonces bajo la conducción de Pacho Maturana, ganó su tercer campeonato, otra vez con América.



7. En 1994 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que en aquella época, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, era uno de los planteles más importantes del continente.



8. Con Palmeiras, Freddy se convirtió en el primer colombiano en marcar un gol en el fútbol de Brasil.



9. Jugó su segundo Mundial, USA 94. En la eliminatoria, le marcó doblete a Argentina en el famoso 5-0.



10. Ganó con Palmeiras el Campeonato Paulista y el Campeonato Brasileño en 1994. Jugó 28 partidos y marcó 12 goles.



11. Dio el gran salto a Europa. Llegó al Nápoles para la temporada 1994-1995. Disputó 28 juegos y marcó 7 goles.



12. Real Madrid lo compró en agosto de 1995 por cuatro millones de euros, por petición del entrenador Jorge Valdano. Fue el primer colombiano en jugar allí.



13. Con el Real Madrid se convirtió en el primer colombiano en disputar un partido por la Liga de Campeones, el torneo de clubes más prestigioso del mundo.



14. En su regreso a Brasil jugó para Corinthians desde 1997 hasta el 2000, y en 1998 se coronó en el Campeonato Brasileño.



15. Jugó su tercer Mundial, el de Francia 98, donde Colombia no pasó de la primera ronda.



16. En 1999 alzó el trofeo del Campeonato Paulista con el Corinthians.



17. Ese mismo año, también con el equipo paulista, se coronó en el Campeonato Brasileño.



18. Con el Corinthians, además, se convirtió en el primer colombiano en ser campeón del Mundial de Clubes, siendo el capitán, en el año 2000.



19. En el 2011 fue incluido en el salón de la fama del club paulista, que lo idolatra como a Ronaldo, Dida, Tévez o Viola, que también dejaron huella allí.



No hay duda, el 19 pasó a ser un número irremplazable en la Selección Colombia y aquí estarás siempre, Freddy, en un ‘Rincón’ de nuestros corazones.