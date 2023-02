Daniel Faccini, el mejor colombiano en el inicio del Astara Golf Championship en Bogotá

El bogotano Daniel Faccini, con una ronda inicial de 68 (-2) en el campo de ‘Pacos y Fabios’ este jueves, empató en el puesto 32 este jueves, ubicándose como el mejor de los colombianos en acción en el ASTARA Golf Championship presentado por Mastercard, cuarta competencia del Korn Ferry Tour y que se disputa en el Country Club de Bogotá. El estadounidense David Kocher, con 62 (-8), asumió el liderato en solitario.



Faccini, único amateur en acción en la semana y socio del club sede, se sintió cómodo en su campo, contando cinco birdies y dos bogeys, para igualar en la casilla 32 en el orden tras una jornada sin novedades y en condiciones ideales de juego. Con una buena posibilidad de superar el corte este viernes, Faccini jugará la segunda ronda en el campo Fundadores, el principal de los dos en los que se disputa este campeonato que entrega un millón de dólares en premios.



El antioqueño Camilo Villegas, por su parte, embocó desde las 150 yardas para águila en el hoyo final del recorrido para finalizar en el empate por el puesto 53 con score de 69 (-1). Villegas, cuarto en este mismo certamen hace tres temporadas, cerró bien su jornada en ‘Pacos y Fabios’, con tres birdies más, un doble bogey y un par de bogeys como sus novedades.



El otro colombiano en competencia, el risaraldense Daniel Zuluaga, no logró meterse en buena racha, pasando también en el campo secundario de Pacos en 77 tiros (+7), quedándose en la parte baja del listado.



Mientras, con un cierre espectacular de tres birdies y un águila, el argentino Abel Gallegos firmó tarjeta de 64 golpes para quedarse como el mejor de los 18 latinos en acción en esta semana. El joven de 20 años empata en el tercer lugar de la general con el estadounidense Dawson Armstrong, a dos golpes de Kocher, como se dijo el líder inicial. El segundo lugar es para Kevin Dougherty, que también tuvo acción en la segunda cancha del Country Club de Bogotá.



“Arranqué pegando mal y haciendo muchos pares en los primeros nueve hoyos. Afortunadamente pude cerrar con -5 gracias a esos birdies y el águila en el 9. Me siento muy contento por haber terminado fuerte. Mañana seguiré con la estrategia de mantener la bola en el fairway y espero poder firmar otra buena vuelta”, sostuvo Gallegos, que ha superado dos de los tres cortes en lo que va de la actual temporada del Korn Ferry Tour.



El Astara Astara Golf Championship es el segundo de tres torneos del Korn Ferry Tour en América Latina. El primero fue el Panamá Championship y el tercero será el Astara Chile Classic, del 30 de marzo al 2 de abril en Santiago de Chile. El jugador latinoamericano que sume más puntos en este trío de eventos recibirá una exención para jugar el México Open at Vidanta, torneo del PGA TOUR programado del 27 al 30 de abril en Vallarta, México.



“Pegué muy buenos tiros hoy, algunos buenos chips. Hoy me tocó jugar en la cancha corta y pegas mucho driver para quedar cerca del green. Hoy rodó mejor el putt que ayer así que me siento contento por eso. No venía pegando bien con el putt, si soy sincero. Creo que la clave fue precisamente esa, el juego arriba del green”, sostuvo Kocher, quien ostenta dos victorias en el Korn Ferry Tour.



El estadounidense de 26 años viene de empatar el quinto lugar en el Panamá Championship. De hecho, solo ha fallado un corte, el del inicio de temporada en el Bahamas Great Exuma Classic.



Al Country Club de Bogotá llega en puesto 56 del listado de puntos del circuito estadounidense. Este viernes se disputará la segunda ronda de este ASTARA Golf Championship presentado por Mastercard, cumpliendo con la primera mitad del juego y que dejará en competencia luego del corte a los mejores 65 jugadores más empates.