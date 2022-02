Conozca la programación de los deportistas colombianos en los Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 ya iniciaron y Colombia estará representada por tres atletas en tres disciplinas deportivas diferentes: Carlos Quintana (esquí cross country), Michael Poettoz (esquí slalom) y Laura Gómez (patinaje sobre hielo).



La actividad para los colombianos la abre el risaraldense Carlos Quintana el 8 de febrero y la cierra la antioqueña Laura Gómez el 19 de febrero. Quintana competirá en dos pruebas, sprint y 15 kilómetros, así como Poettoz lo hará en slalom y slalom gigante. Laura correrá en mass start.



A continuación, presentamos la programación de los colombianos en Beijing 2022:



- Viernes 4 de febrero

Ceremonia de apertura





Martes 8 de febrero

Carlos Quintana

Clasificación – Esquí Cross Country – Sprint

Hora de Colombia: 3:50 AM.

Cuartos de Final – Esquí Cross Country – Sprint - (Si clasifica)

Hora de Colombia: 5:55 AM.

Semifinales – Esquí Cross Country – Sprint - (Si clasifica)

Hora de Colombia: 6:35 AM.

Final – Esquí Cross Country – Sprint - (Si clasifica)

Hora de Colombia: 7:00 AM.



Viernes 11 de febrero

Carlos Quintana

Final – Esquí de fondo – 15 kilómetros

Hora de Colombia: 2:00 AM.



Domingo 13 de febrero

Michael Poettoz

Carrera 1 – Slalom Gigante

Hora de Colombia: 9:15 PM. del sábado 12 de febrero

Carrera 2 – Slalom Gigante

Hora de Colombia: 12:45 AM.



Miércoles 16 de febrero

Michael Poettoz

Carrera 1 – Slalom

Hora de Colombia: 9:15 PM. del martes 15 de febrero

Carrera 2 – Slalom

Hora de Colombia: 12:45 AM.



Sábado 19 de febrero

Laura Gómez

Semifinales – Mass Start

­Hora de Colombia: 2:45 AM.

Finales – Mass Start

Hora de Colombia: 4:00 AM.



Domingo 20 de febrero

Ceremonia de clausura