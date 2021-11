Colombia estuvo presente en el Mundial de Sambo en Uzbekistán

Con tres sambistas, Colombia participó en el Mundial de Sambo celebrado en el Yunusobod-Tennis Davlat Tennis Klubi de Tashkent, Uzbekistán.



Santiago Vallecilla en los 58kg de Sambo deportivo, Eduardo Mora en los 64kg de Sambo Combate y Juan Guillermo Montoya en los -79kg también de Sambo Combate, fueron los encargados de llevar los colores de nuestro país, aunque pudieron haber sido aproximadamente ocho los atletas presentes en Tashkent, pero problemas internos en la federación impidieron llegar a este número.



Santiago Vallecilla nacido en Cali, fue el primero en pisar la lona, sin embargo, el colombiano fue superado 6:0 por Maksym Bielievtsov de Ucrania, en un combate que se definió en 4:59 minutos, teniendo en cuenta que el máximo tiempo es de 5 minutos y donde el colombiano terminó con dos amonestaciones.



“Me siento muy bien de haber vuelto a Uzbekistán, trajimos un equipo bueno, aunque pudimos haber venido con un equipo más completo. Esta es una experiencia única, aunque a pesar de toda mi preparación este no fue mi mejor resultado, pero me deja un gran aprendizaje, y eso es lo más importante, que salgamos de acá con mucho aprendizaje para llegar a nuestro país y volver a retomar con toda. Y seguir preparándome para el año que viene” dijo Vallecilla tras su segunda participación en Campeonatos Mundiales y a quien los deportes de contacto le han gustado siempre “a mí nunca me gustó el fútbol, no fui el típico pelado que decía, qué rico jugar fútbol e ir tras la pelotita, no nunca, pero mis padres siempre fueron muy deportivos y un día me llevaron a una academia de Artes Marciales y allí empecé con el Jiu-jitsu, pero un día el entrenador me vio capacidades para el Sambo y me invitó a practicarlo, y me quedo gustando, desde entonces a mis 14 años de edad estoy en este deporte”, concluyó.



El segundo turno le correspondió a Eduardo Mora, quien por su condición de preclasificado número 14, obtuvo bye en la primera ronda. En la segunda se enfrentó a Tsogtbaatare Tugsbold de Mongolia quien se llevó la victoria 5:0. El combate duró los 5 minutos reglamentarios.



“Me encanta el Combat Sambo, vivo el Combat Sambo, en este torneo faltaron algunos ajustes en el combate, que pude haber manejado, pero en ese momento, no sé, tal vez por la adrenalina, por la calentura del combate, se me hizo difícil manejar la estrategia, necesité un minuto más para beneficiarme, pero no se logró, sin embargo, sé que he tenido una buena evolución, el año pasado dure menos tiempo en la colchoneta, este año dure todo el tiempo y terminé con mucho menos puntos”, expresó y añadió que en comparación con los europeos o asiáticos, “ellos van a muchas más competencias internacionales y eso es lo que nos falta a nosotros, de momento solo tenemos el Campeonato Panamericano, que nos ayuda en nuestra preparación, pero necesitamos más competencias que nos permitan prepararnos mejor y adquirir más experiencia para poder estar en una final campeonato mundial. Esto se trata de seguir, persistir, insistir y nunca desistir”, puntualizó el atleta nacido en Monterrey, Casanare.



El último turno fue para Juan Guillermo Montoya, quien se enfrentó a Rusdem Penjiyev de Turkmenistán, teniendo un desafortunado final.



Juan Guillermo comenzó liderando el combate, con movimientos y golpes certeros que lo tenían dos puntos por encima de su rival, sin embargo, al 1:32 minuto, el colombiano sufrió una luxación en su hombro derecho y el combate tuvo que terminar.



“Estoy agradecido de estar acá y poder contar esta experiencia que independientemente del resultado es una gran experiencia. Este es mi cuarto mundial y venía con una preparación bastante larga, en los últimos dos meses estuve haciendo entrenamientos a doble jornada para prepararme lo mejor posible, para irme puliendo, hice cinco competencias para foguearme con la idea de representar a mi país con mucho orgullo, como siempre lo hago, sacando adelante el nombre de mi país, de mi familia y de todas las personas que me siguen y me apoyan. En este campeonato no pude sacar el resultado que quería, empecé muy bien, iba ganando, pero se me salió el hombro, no era lo que esperábamos, pero definitivamente vamos a seguir trabajando”, fueron las palabras un poco entrecortadas, del sambista dos veces campeón panamericano.



Finalmente, para el colombiano Omar Lopera, Presidente de la Confederación Panamericana de Sambo, el proceso del Sambo va por buen camino. “Debo decir que el Sambo en Colombia está maduro y ya podemos comenzar a pensar en el medallero, necesitamos un técnico de nivel internacional y más competencias, ya las medallas mundiales se avizoran de modo que es muy importante seguir participando en estos eventos, además porque muy pronto el Sambo estará en el ciclo olímpico”.