Colombia afronta sus terceros Juegos de Invierno con la idea de mejorar

Colombia afronta su tercera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín-2022, que comienzan el 4 de febrero, con ganas de sumar.



Después de haber logrado una participación récord de cuatro deportistas en la pasada edición de Pyeongchang-2018, que superó ampliamente el bautizo con una competidora en Vancouver-2010, el país sudamericano presenta a tres participantes, dos de ellos ya presentes hace cuatro años en Corea del Sur.



Laura Gómez, en patinaje de velocidad, y Michael Poettoz, en esquí alpino, compitieron en 2018. A ellos se ha sumado Carlos Quintana en esquí de fondo.



"Mientras que en 2018 las expectativas fueron de clasificar a atletas, en estos se logró clasificar a tres, casi cuatro, ya que la participante de skeleton estuvo un puesto por fuera. El objetivo ha sido clasificar atletas y ahora es mejorar lo que se logró hace cuatro años", explica a la AFP el coordinador de deportes de invierno de Colombia, Sebastián Uprimny, que compitió en Pyeongchang-2018 en esquí de fondo.



En Corea del Sur se batió el récord de participación colombiana.



Después vendrían los resultados de los patinadores Pedro Causil y Laura Gómez, que lograron sendos vigésimos puestos.



Pedro Causil y Laura Gómez provenían del patinaje sobre ruedas, donde el primero fue 16 veces campeón mundial en diferentes modalidades.



Antes de esos vigésimos puestos de Causil y Gómez, en la única participación colombiana, Cynthia Denzler, una esquiadora nacida en Estados Unidos, con sangre suiza, ocupó el puesto 51 en el eslalon de Vancouver-2010.



De los tres colombianos que llegan a Pekín-2022, el único sin experiencia olímpica es Carlos Quintana, un deportista que viene del triatlón y que competirá en esquí de fondo.



"Con Carlos Quintana nos fijamos una meta que es quedar primero entre los latinoamericanos. Es una meta ambiciosa pero esperamos que manejable. Quedar por encima de Argentina, de México, de Chile, de Bolivia. Esa es la meta que tenemos por este lado", explica Uprimny.



- Tres representantes -

En esquí alpino, Michael Poettoz, un deportista nacido en Cali hace 23 años y criado en Francia, tras ser adoptado por una familia gala, afronta sus segundos Juegos, después de haber sido 37º en eslalon en Pyeongchang, donde no pudo terminar el gigante.



"En esquí alpino, nuestro representante es joven y la expectativa es de participar, de ganar experiencia. Su madurez se va a lograr para los Juegos de 2026", estima el coordinador de deportes de invierno.



Por último, Laura Gómez, a sus 31 años aborda sus segundos Juegos con la esperanza de alcanzar una final en patinaje de velocidad, que no logró en Corea del Sur.



Décima en su serie entre doce participantes en aquella ocasión, no pudo pasar a la final en la prueba de Mass-Start, pero contando las clasificaciones de las dos semifinales, habría quedado en una hipotética vigésima posición, igualando el puesto de Causil en 500.



"Laura tuvo un recorrido no continuo. Pasó a las ruedas, volvió al hielo y sería bonito llegar a la final", concluye el dirigente de los deportes de hielo y nieve en Colombia.