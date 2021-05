Vincenzo Nibali obtiene el permiso médico para participar en el Giro de Italia

Juan Carlos Pamo

El veterano corredor italiano Vincenzo Nibali formará parte del equipo Trek que participará en la próxima edición del Giro de Italia (del 8 al 30 de mayo), tras haber obtenido este lunes el visto bueno de los médicos, una vez recuperado de una fractura de muñeca.



"Ha sido una contrarreloj y estoy feliz por haber ganado. Desde el día de mi caída, el 14 de abril, no hice otra cosa que pensar en recuperarme para participar en el Giro", declaró el ciclista, que ya ha ganado las tres grandes carreras por etapas (Tour, Giro y Vuelta).



"No llegaré en las condiciones que esperaba, sin esta caída, y deberé tener mucha prudencia en el seno del pelotón", añadió el siciliano, de 36 años.



"Es imposible decir si puedo pelear por la clasificación general o por victorias de etapas. Voy a tratar de dejar una huella en el Giro, pero no sé cómo podré hacerlo hasta que la carrera empiece".



Nibali será uno de los tres líderes de su equipo, junto a su compatriota Giulio Ciccone y el holandés Bauke Mollema.



Por otro lado, los equipos Movistar y Bahrain anunciaron también sus formaciones para el Giro, que estarán lideradas por los españoles Marc Soler y Mikel Landa, respectivamente.