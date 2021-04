Víctor Ocampo se quedó con la crono de la Vuelta de la Juventud; Peña sigue líder 

Alejandro Cabra Hernandez

Una gran victoria obtuvo este miércoles el antioqueño Víctor Alejandro Ocampo en la tercera jornada de la Vuelta de la Juventud Mindeporte 2021.



El corredor del Colnago CM Team se impuso en la prueba Contrarreloj Individual que se disputó en el municipio santandereano de Girón sobre una distancia de 20.7 kilómetros, en la que el cundinamarqués Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas GW) mantuvo la camiseta de líder.



Bajo una buena temperatura se disputó la prueba contra el reloj. Los 186 corredores que permanecen en competencia salieron cada minuto a dejar sobre el asfalto cada gota de sudor por el esfuerzo realizado para quedar bien ubicados en la clasificación.



El primer corredor en tomar la partida fue Brayan Yustre (IMRD Cota), seguido de Manuel David Herrera (EPM-Scott), este último registró un tiempo de 27 minutos y 08 segundos y se sentó en la silla caliente como ganador parcial de la prueba durante mucho tiempo.



Aproximadamente 2 horas y media disfrutó Herrera de su parcial victoria, ninguno de los corredores que arribaban a la meta era capaz de superar su tiempo, hasta que llegó el tulueño Alex Juan Pablo Zapata (Supergiros), quien marcó un crono de 26 minutos y 45 segundos y pasó a comandar la clasificación de la etapa.



Este nuevo ganador parcial duró pocos minutos en la silla caliente, pues Víctor Ocampo llegó al sitio de meta y detuvo el cronómetro en 26 minutos y 25 segundos, asumiendo el primer lugar, puesto que ocupó hasta el final de la jornada, ya que ninguno de los corredores que llegaron posteriormente a la meta pudo superar su tiempo.



Después de volar sobre el asfalto, el nacido en el municipio antioqueño de El Carmen de Viboral celebró su triunfo, el primero para su equipo en esta carrera y quedó satisfecho con el gran trabajo realizado.



Por su parte, Jesús David Peña finalizó en la duodécima posición a 47 segundos de Ocampo y no tuvo problemas para mantener en su poder la camiseta Naranja que lo identifica como el líder de la carrera.



Jesús David Peña lleva tres días portando la camiseta de líder de la carrera.



La cuarta fracción de la carrera más importante para los varones de la categoría Sub-23 del pelotón nacional se disputará este jueves 8 de abril desde las 9:30 a.m. en territorio santandereano. Pescadero será el sitio de partida de los corredores, que seguirán por Aratoca y San Gil, para luego llegar a Barichara, completando un total de 78.3 kilómetros de recorrido, que tendrá dos sprint especiales y tres premios de montaña.



Esta nueva jornada se podrá ver nuevamente por el Canal RCN, la transmisión iniciará desde las 10:30 a.m.