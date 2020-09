¡Triste noticia! Sergio Higuita abandona el Tour de Francia tras sufrir una fuerte caída

Juan Carlos Pamo

El colombiano Sergio Higuita (Education First), actual campeón de su país de ciclismo en ruta, abandonó el Tour de Francia después de sufrir una caída este domingo en la 15ª etapa, entre Lyon y el Grand Colombier.



El ciclista nacido hace 23 años en Medellín se cayó nada más comenzar la etapa, en las afueras de Lyon, cuando el luxemburgués Bob Jungels se cruzó delante de él e Higuita golpeó con su bicicleta la rueda trasera del rodador del Deceuninck y se fue al suelo.



Pese a estar bastante magullado del costado izquierdo y con sangre en el codo, Higuita se subió a la bicicleta para continuar en carrera, pero su desgracia no se acabó ahí, ya que de nuevo se fue al suelo cuando estaba siendo atendido por uno de los vehículos medicalizados de la prueba.



Higuita, que tenía que ser una gran ayuda para su líder en el Education First y compatriota Rigoberto Urán (cuarto en la general a 1:10 del esloveno Primoz Roglic, maillot amarillo de la carrera) en las etapas decisivas de los Alpes, abandonó cuando se habían recorrido unos 30 kilómetros.



En una primera parte de la etapa completamente llana, hasta que en el tramo final se asciendan tres puertos, incluido el Grand Colombier, en cuya cima está instalada la meta, el pelotón rodaba excesivamente rápido para que Higuita pudiera reincorporarse al gran grupo.

Higuita, que participaba en su primer Tour, estaba clasificado además en el 16º puesto de la general.