Todo sobre quien ganó el Tour de France 2018

Varios deportes a nivel internacional durante junio y julio se encuentran en receso por vacaciones. Aquí te traemos una opción atractiva con el ciclismo, pero antes te tenemos que contar algo de historia. Así que relájate y aprende con nosotros todo sobre quién ganó el Tour de France 2018.



El Tour de France es la competencia de ciclismo más importante del mundo, se realiza anualmente en el mes de julio a lo largo de Francia (y naciones cercanas) y ya lleva 109 ediciones. Los mejores ciclistas del planeta se reúnen para formar parte de uno de los certámenes más demandantes físicamente en el ambiente deportivo.



La competencia del 2022 empezó el 1 de julio y se extendió hasta el 24, con el esloveno Tadej Pogacar, ganador de las últimas dos ediciones, como favorito, aunque su compatriota Primoz Roglic, el danés Jonas Vingegaard y el colombiano Daniel Felipe Martínez buscaban arrebatarle el triunfo.



¿Por qué nos enfocamos en el ganador del Tour de France 2018? Porque se trata de una de las ediciones más emocionantes de los últimos años y porque su ganador, el británico Geraint Thomas, también parte como uno de los elegidos a ser de los máximos animadores de la competencia.

¿Quién ganó el Tour de France 2018?

La carrera de hace 4 años abarcó 3329 kilómetros entre Francia y España. El ganador de dicha edición fue Geraint Thomas, quien con 32 años, se impuso a figuras como su compatriota Chris Froome (4 veces campeón del Tour de France), el local Romau Bardet, el australiano Richie Porte y los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán.



La Grande Boucle de aquel año se conformó por 21 etapas clasificadas en 8 llanas, 6 de montaña ideal con 3 llegadas en alto, además de varios puertos de montaña, 15 tramos de adoquines, 5 salidas inéditas, 4 metas inéditas y 2 fechas de descanso.



Finalmente, y luego de haber ganado la etapa 11 y 12, Thomas, como parte del equipo Sky, se alzó con su primer Tour de France con un tiempo total de 83 horas, 17 minutos con 13 segundos. En el segundo lugar quedó el neerlandés Tom Dumoulin y cerró el podio el británico Chris Froome.

¿Quién es Geraint Thomas?

Conozcamos un poco más del campeón del Tour de France 2018. Nacido en Cardiff, la capital de Gales, el 25 de mayo de 1986, Thomas brilló desde sus épocas juveniles. Comenzó a cosechar títulos en las categorías Sub 14 y Sub 16, no obstante, fue su medalla de plata en el Campeonato de Europa Junior en 2004 lo que lo convenció de que podía ser un profesional.



Es entonces que la promesa se comienza a hacer realidad, ganando el título mundial junior cero y la París-Roubaix del 2004. El próximo paso fue involucrarse en el ambiente de los ciclistas más renombrados, cosa que logró tras hacerse miembro de la Academia Olímpica de Ciclismo Británica y llevarse el Carwyn James Junior Award.



Lamentablemente su carrera se vio frenada en el 2005 por una caída en Australia, lo que le provocó una hemorragia interna y su ausencia en la Copa del Mundo. Es aquí donde demuestra toda su resiliencia, levantándose para forjar una trayectoria que empezó con su debut profesional en el 2007.



Entre sus títulos conseguidos en ciclismo de pista están dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Persecución por equipos en Pekín 2008 y Londres 2012), 3 medallas de oro en campeonatos mundiales (Persecución por equipos en 2007, 2008 y 2012) y un campeonato europeo (2011).



En ciclismo de ruta, sus logros más resaltantes comprenden un campeonato del Reino Unido en 2010, dos Vuelta a Baviera (2011 y 2015), un París Niza (2016), un Critérium del Dauphiné (2018), un Tour de Romandía (2021) y una Vuelta a Suiza (2022). A esto hay que sumarle el Tour de France del 2018 y su segundo lugar al año siguiente.



Geraint Thomas también estuvo en la última edición, y ahora que ya sabes que quien ganó el Tour de France 2018 sigue llevando una prolífica carrera, puedes elegirlo como una de tus opciones en las distintas competencias de ciclismo.