'Supermán' responde con triunfos: Miguel Ángel López se adjudicó la Vuelta a San Juan

Miguel Ángel López demostró que pese a los señalamientos en Europa de un posible dopaje, su nivel se mantiene intacto al ganar este domingo la Vuelta a San Juan, en Argentina.



El ciclista colombiano, que corre por el Team Medellín luego de no encontrar equipo en Europa por la polémica en que se ha visto envuelto desde el 2022, dominó la carrera al asumir el liderato el viernes en una jornada montañosa, y defenderlo con éxito este domingo en un circuito que se corrió por las principales calles de San Juan.



López consigue así su primer gran triunfo con el Team Medellín, el equipo con que fichó recientemente al no continuar su carrera en Europa.



“Creo que es algo que no me imaginaba. Ver el fin de año malo que tuve y el poco tiempo para asimilar todo lo que pasó, para recuperarme de esos momentos malos, de ese mal trago. Y de no estar enfocado pasé a ponerme a tope en 20 días. Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar y que todo salga bien. Es muy gratificante”, dijo el campeón de la carrera argentina.



La Vuelta a San Juan, además del triunfo de 'Supermán', dejó otras grandes actuaciones de ciclistas colombianos. Sergio Higuita fue tercero en la general, Einer Rubio terminó cuarto y Brandon Rivera ocupó la quinta casilla de la carrera.



Egan Bernal, quien también participaba, optó por el retiro el sábado debido a fuertes dolores en su rodilla izquierda.



La séptima y última etapa, corrida este domingo en un circuito, tuvo una larga fuga que contó con el norteamericano Quinn Simmons y el belga Remco Evenepoel, como grandes protagonistas.



Mathias Vacek y Enrique Salgueiro fueron otros dos animadores de la jornada, hasta que Simmons y Evenepoel tomaron el mando. Cuando se creía que el triunfo no saldría de estos dos últimos ciclistas, a pocos kilómetros de la meta el lote grande los absorbió, presentándose un fuerte embalaje para la definición del ganador.



Al final el vencedor fue el australiano Sam Welsford, del Team DSM, quien superó a Fabio Jakobsen y a Giacomo Nizzolo.