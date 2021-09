¿Se rebeló? En España aseguran que 'Supermán' López se retiró de la Vuelta enojado con su equipo

En el mundo ciclístico el tema no es el triunfo de etapa del francés Clément Champoussin sino el retiro del colombiano Miguel Ángel López en la penúltima jornada de la Vuelta a España.



Periodistas cercanos a la carrera española aseguran que 'Supermán' decidió abandonar supuestamente enojado con su equipo por la estrategia utilizada en la etapa de este sábado.



El colombiano no tuvo un buen accionar y hasta antes de su retiro perdía su tercer lugar en la clasificación general.

🔴¡Las imágenes de Miguel Ángel López subiéndose al coche del equipo Movistar para abandonar esta Vuelta! #VueltaRTVE4S



El colombiano, en rebeldía, decidió abandonar la carrera pese a la insistencia de su jefe de filas Patxi Vila



📹@villamorforever https://t.co/X7FzypTYD7 pic.twitter.com/oLthMVMoOx — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2021

Según Juan Carlos García, de RTVE, el colombiano se sentó y estuvo dialogando con Patxi Vila, director del Movistar. López abandonó la bicicleta y negaba la cabeza contrariado. También su compañero Imanol Erviti, al verle parado, habló con él, pero López, que también estuvo unos minutos hablando por teléfono, no se reincorporó a la carrera y decidió abandonar La Vuelta", escribió el diario AS de España.



Entre tanto Marca de España escribió que "López, cuando se quedó en el grupo cortado, no tuvo apoyo de ninguno de sus compañeros de grupo aunque tampoco tenía por qué tenerlo. Una imagen algo extraña, que ya protagonizó Rujano en su día, y que llenará muchos minutos de tertulias".



Se espera un comunicado del Movistar sobre lo sucedido, pero también una explicación del ciclista colombiano.