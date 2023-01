Se desahogó: 'Supermán' López dice que espera que todo lo del supuesto dopaje se aclare

El colombiano Miguel Ángel López (Medellín) ganó la Vuelta a San Juan de 2023, que concluyó este domingo tras la disputa de la séptima y última etapa.



'Superman' López demostró que es uno de los mejores escaladores del mundo, más allá de que no pudo firmar contrato con equipos del World Tour luego de ser desvinculado del team Astana el año pasado.



Su victoria en San Juan tuvo el sabor de un desahogo, después de que su nombre se vio afectado por estar mencionado dentro de la investigación de una red de dopaje.



"Creo que es algo que no me imaginaba. Ver el fin de año malo que tuve y el poco tiempo para asimilar todo lo que pasó, para recuperarme de esos momentos malos, de ese mal trago. Y de no estar enfocado pasé a ponerme a tope en 20 días. Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar y que todo salga bien. Es muy gratificante”, dijo el campeón de la carrera argentina a Espn.



López recordó los momentos que fueron clave para ganar la carrera argentina.



"La emoción sigue ahí. Ganar la quinta etapa fue una emoción grande después de un golpe importante, y estar ahí fue algo muy bonito. Vamos motivados a lo que viene”, agregó 'Supermán', quien anunció que su próxima competencia será el campeonato nacional de Colombia.



La Vuelta a San Juan es el sexto título de 'Superman' López en el Tour, que había ganado la Vuelta a Suiza de 2016 y la Milán-Turín de 2016, la Vuelta a Catalunya y el Tour Colombia de 2019 y la Vuelta a Andalucía de 2021.