Santiago Ramírez dio cátedra en la primera etapa del Clásico RCN Virtual

Juan Carlos Pamo

Con gran emoción y expectativa general comenzó el Clásico RCN Virtual que tuvo este viernes su primer reto al cumplirse la etapa de apertura que partió desde Ginebra y llegó a Cali, utilizando la recta Cali-Palmira como la vía principal.



Equipos y ciclistas se reunieron, en algunos casos, y otros tuvieron que hacer el recorrido en solitario, pero siempre pensando en su rendimiento y en los registros parciales para obtener un óptimo resultado final.



Desde el comienzo de la etapa Santiago Ramírez, de Avinal-GW-Sistecredito, mostró el potencial que tenía y la fuerza suficiente para imponer el mejor registro.



Alexander Gil, del EPM SCOTT, y Jaime Castañeda Ortega, de Fuerzas Armadas, fueron consistentes en su rendimiento, muy parejos los dos, pero lejos del gran registro que impuso Ramírez en la meta.

Este sábado se disputará la segunda etapa entre Fusagasugá y Bogotá sobre un recorrido de 58.6 Km, dos metas volantes y un premio de montaña de primera categoría, en el Alto de Rosas.

CLASIFICACIÓN PRIMERA ETAPA Y CLASIFICACIÓN GENERAL



1 Santiago Ramírez Duque Avinal-GW-Sistecredito Sub 23 1:27:44 –

2 Ángel Alexander Gil EPM SCOTT Élite 1:42

3 Jaime Castañeda Ortega Fuerzas Armadas Élite 1:52

4 Bryan Steven Gómez Supergiros-Alc. de Manizales Élite 3:27

5 Juan Diego Hoyos COLNAGO CM TEAM Élite 3:44

6 Peter Mauricio Martínez Fuerzas Armadas Élite 3:50

7 Juan Esteban Guerrero Avinal-GW-Sistecredito Sub 23 5:06

8 Daniel Arroyave UAE Team Colombia Sub 23 5:08

9 Juan Pablo Suarez EPM- SCOTT Élite 6:34

10 Julián Cardona COLNAGO CM TEAM Élite 8:13

METAS VOLANTES

Esteban Guerrero Avinal GW-Sistecredito 7 PUNTOS

Santiago Ramírez Avinal GW-Sistecredito 4

Miguel Sarmiento 4

Peter M Martínez Fuerzas Armadas 3