Ricardo Micolta Angulo

'Rigo' no renuncia al podio: "Me faltaron las fuerzas, pero vamos a seguir peleando"

El pedalista colombiano Rigoberto Urán habló sobre el desgaste que padeció en el último puerto de montaña de la etapa 17 del Tour de Francia, que se llevó a cabo este miércoles.



"Me faltaron las fuerzas un poco y he perdido dos posiciones muy importantes, pero vamos a seguir luchando. Mañana es otra vez un día clave", expresó el corredor del Education First.



'Rigo', quien perdió dos puestos en la clasificación general del Tour, dejó de ser segundo y ahora es cuarto, tras ceder 1.49.



Entre tanto, reconoció el papel de Sergio Higuita, su compatriota en la escuadra estadounidense.



"Me ayudó mucho, sin él habría perdido el doble", destacó Rigoberto Urán.