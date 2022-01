¿Qué viene para Egan Bernal en su proceso de recuperación? Especialistas hablan del camino  a seguir

Cada instante cuenta. Se cumple el segundo día después del grave accidente que sufrió el pedalista Egan Bernal en las carreteras de Cundinamarca.



Cuatro cirugías a las que tuvo que ser sometido en el menor tiempo posible y un proceso de respuesta a los procedimientos por parte del ciclista que hasta el momento ha sido satisfactorio, llenan de esperanzas al mundo del ciclismo que aclama la vuelta de la mejor manera del colombiano.



De aquí en adelante el camino que deberá recorrer el vigente campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia 2019 será complejo, pero con la ayuda de su familia, equipo y el mejor cuerpo médico y de especialistas posibles, se buscará el éxito para esta difícil prueba que hoy atraviesa Bernal.

¿Cuál es el paso a paso en este proceso?

Quizás esa es la pregunta que hoy invade a todos quienes han seguido el proceso clínico del pedalista Egan Bernal. Cabe recordar que al ciclista de 25 años se le practicó una osteosíntesis de una fractura de fémur conminuta subtrocantérica derecha; osteosíntesis de fractura abierta ipsilateral de rótula; toracotomía con drenaje por hemoneumotórax secundario al trauma torácico y reducción de una luxo fractura desde el nivel T5 hasta T6 con hernia discal traumática.



Para el doctor Hárold Losada, médico especialista en traumatología y ortopedia, hay que tener en cuenta que “el primer proceso es la UCI para vigilar la parte cardiorrespiratoria, controles de infección y paralelamente, con la estabilización de las fracturas, un proceso de rehabilitación, para que no haya complicaciones ni atrofias musculares”.



Sobre las cirugías de Egan dijo: “La principal fue la luxofractura vertebral. Es la más complicada porque al lado está la médula y puede haber lesiones neurológicas y más al nivel que se produjo. Afortunadamente se pudo estabilizar y libertar el canal medular para que no suceda alguna complicación”.



Sin embargo, el estar en una UCI para cualquier persona representa un desmejoramiento de la capacidad física, tal cual como lo explica Mauricio Ledesma, fisioterapeuta de Indervalle: “La estancia allí implica estar en cama, con ventilación y eso puede generar un deterioro de las cualidades físicas del deportista y uno como fisioterapeuta debe evitar que ese aspecto no caiga tan drásticamente realizando ejercicios pasivos”.



“La fractura de los miembros inferiores se puede resolver con rehabilitación de tres a seis meses, si no llega a ocurrir alguna complicación. Lo más difícil de resolver es el trauma pulmonar y el de las vértebras torácicas, que las cirugías no dejen secuelas”, comentó el especialista Ledesma.



Para los expertos consultados por El País, el proceso de recuperación necesitará de mucha paciencia por parte de Egan Bernal con el fin de que pueda volver pronto a la competencia.



“Una vez supere la fase crítica, se debe comenzar a realizar ejercicios de fortalecimiento de músculos respiratorios y músculos accesorios de la respiración, esto debido al trauma pulmonar. Después sigue el fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la espalda, la movilidad articular de las estructuras buenas y las operadas. Esto se puede realizar con electroterapia, usar tecnología con células madre, inserción de plasma al deportista”, dijo Mauricio Ledesma.



Concepto similar el del doctor Losada, quien afirmó que su recuperación “tomará todo el periodo de consideración de la fractura, al mismo tiempo ir rehabilitando la parte respiratoria como la parte motriz, pensando que es un hombre de alta competencia”.

Su recuperación deportiva

Esta fase de readaptación deportiva es el paso a seguir una vez supere satisfactoriamente su actual condición médica. El País consultó con el reconocido exciclista y entrenador paisa Luis Fernando Saldarriaga, quien ha seguido todo el proceso de Egan Bernal desde sus comienzos en el ciclismo y nos habló acerca del proceso de recuperación deportiva que debe cumplir el zipaquireño.



“Deportivamente hablando, luego de que supere la parte médica y recupere su movilidad, Egan podrá retomar el elemento de la bicicleta y las posiciones en ella, pues va a estar en unas posturas durante mucho tiempo que no son las de un ciclista”, dijo Luis Saldarriaga.



Un aspecto que resalta el entrenador es la parte psicológica: “El principal impacto es del punto de vista psicológico. Es el hecho de saber dónde estaba antes, en qué estado se encuentra ahora y cuándo recuperará la condición en la que estaba antes de lo ocurrido. Él debe recuperar confianza en sí mismo”.



Y es que Egan prácticamente deberá reiniciar todo lo relacionado al ciclismo, debido a su tiempo de para: “Ahí es muy importante recuperar la parte técnica como en conducción, pedales, manejo de freno, capacidad temporal, coordinación, postura con la bicicleta. Eso depende de la dinámica de cada corredor”.



Sobre cuándo pueda regresar Egan Bernal a competencia, Luis Saldarriaga es optimista manifestando que “Egan es un corredor que tiene unas condiciones muy buenas que pueden responder rápidamente ante cualquier vicisitud. Lo más importante es que no se apresuren los procesos y así podría quizás al final de la temporada en algunas clásicas tener algún contacto con la bici”.

En detalle

Según los especialistas, Egan Bernal deberá estar entre seis u ocho meses de para, mientras completa su recuperación médica.



El pedalista zipaquireño se perderá la temporada 2022 del ciclismo mundial, debido a los tiempos estimados de rehabilitación.



Compañeros y colegas del ciclismo han demostrado su apoyo a Egan Bernal. Chris Froome, Alberto Contador, Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Peter Sagan, Alejandro Valverde y Nairo Quintana son algunos de los ciclistas que se han manifestado.



Egan Bernal permanecerá en la UCI hasta el viernes.