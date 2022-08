Nairo Quintana dice que no está en condiciones de tomar la salida en la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic), descalificado el miércoles del pasado Tour de Francia por infracción médica, anunció el jueves que no participará en la Vuelta a España, que arranca el viernes, explicando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".



"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor colombiano de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Después de indicar que había "podido reflexionar durante la noche", el corredor juzga que no está "en condiciones" de participar en la carrera.



Nairo Quintana anunció que no hará la Vuelta a España ya que no se encuentra en óptimas condiciones para seguir, y prefiere regresar a casa para preparar su defensa sobre la notificación que le llegó sobre el uso del Tramadol.



🎥 Tomado de redes pic.twitter.com/2PMl4PhpkZ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 18, 2022

"Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", concluyó, dejando entrever que recurrirá la sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



La UCI anunció el miércoles en un comunicado que Nairo Quintana estaba "descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en la sexta posición, "por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición".



No obstante, el organismo internacional precisó que no se trataba de una "violación de las reglas antidopaje" y que el ciclista podía recurrir en un plazo de 10 días.



La institución precisó que dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle', y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Al tratarse de una primera infracción, Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en competiciones como la Vuelta, que arranca el viernes desde Utrecht, en Países Bajos.



En un comunicado publicado en la tarde del miércoles, Arkéa-Samsic, formación ciclista francesa para la que corre Quintana, indicó haber "tenido conocimiento de la notificación emitida por la UCI y recibida por Nairo Quintana", señalando la ausencia de suspensión para el ciclista.



"El equipo Arkéa-Samsic no aportará ningún otro comentario", añadió. La formación bretona había anunciado el martes la renovación del ciclista colombiano hasta 2025.