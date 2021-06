Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, las cartas fuertes de Colombia para el Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

La edición 108 del Tour de Francia comenzó este sábado con la participación de seis ciclistas colombianos que buscan tener protagonismo en la carrera por etapas más importante del pedalismo internacional.



Los escarabajos que compiten este año en la segunda gran vuelta son Sergio Luis Henao (Team Qhubeka ASSOS), Esteban Chaves (Team BikeExchange), Miguel Ángel López (Movistar Team), Sergio Higuita (EF Education - Nippo), Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) y Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic).



Los colombianos llegan a la Grande Boucle con altas expectativas, aunque por el trazado de la prueba y la conformación de sus escuadras, solo Miguel Ángel López y Rigoberto Urán parten con aspiraciones de estar en el Top-5 y soñar con subir al podio el próximo 18 de julio en París.



“Mi objetivo es subir al podio y buscar una victoria de etapa. Es mi octava participación y sé que puede pasar de todo, hay que estar concentrados todos los días y en cada momento. El Tour es muy duro, pero hay que generar oportunidades”, señaló el corredor de 34 años, que salió segundo en 2017.



Víctor Hugo Peña, exciclista colombiano que fue líder de esta competición en el año 2003, señaló que el ciclista de Urrao puede ser una grata sorpresa en este Tour.



“Rigoberto llega mejor preparado que el año pasado. Arribará en un gran estado de forma por lo hecho recientemente en la Vuelta a Suiza. El recorrido le conviene porque solo hay dos etapas con alta montaña y en cuanto a las cronos, Rigo le viene bien ese tipo de exigencia. Es un Tour en el que creo que puede brillar muchísimo más”, comentó Peña.



Veintiuna etapas: dos contrarrelojes individuales (Laval y Saint-Emilion), tres llegadas en alto (Tignes, col du Portet y Luz-Ardiden), y dos jornadas de descanso, en Tignes (5 de julio) y Andorra (12 de julio) enmarcan un Tour que castigará las aspiraciones de los escaladores.

‘Supermán’ quiere volar

El otro competidor colombiano que aparece en el abanico de los candidatos para estar en la pelea por los puestos de vanguardia será el boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López.



Será el debut de Miguel Ángel con la casaca de Movistar en un gran vuelta y llega como uno de los capos del cuadro español.



“Nos hemos preparado muy bien, tratamos de llegar al cien por cien. Creo que puedo estar con los mejores, cerquita a lo más alto del podio. Ya lo hice en la Vuelta y el Giro, y no es por casualidad. El año pasado en mi primer Tour estuve cerquita, y eso da la confianza, la tranquilidad de que soy capaz de estar ahí”, apuntó el ciclista de 27 años, que viene de ganar la Vuelta a Andalucía en su preparación.



En la lucha que se espera entre el esloveno Primoz Roglic y el Ineos, que llega con el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Geraint Thomas como jefes de filas, López aspira a meterse en la pelea.



“Este va a ser un Tour distinto a los pasados por el recorrido. ‘Supermán’ es una de las opciones del país para estar en el podio. Toca confiar en su fortaleza para ser protagonista”, analizó Óscar Restrepo del Canal Espn.

Nairo no apuntará a la general

Uno de los referentes del ciclismo colombiano es sin duda Nairo Quintana, quien estará en esta edición del Tour con Arkea.



El boyacense viene de superar una complicada cirugía en sus rodillas y que hoy no lo tiene como uno de los favoritos al podio.



"Hemos visto que hay dos cronos bastante largas, que no me favorecen este año, así que junto con el equipo hemos decidido que no voy a luchar por la general, sino pelear por victorias de etapa”, apuntó Nairo, que tendrá su octava participación en la prueba francesa.

Los otros colombianos

Esteban Chaves llega a este Tour con una función de ser apoyo del líder del equipo, el australiano Lucas Hamilton. El bogotano podría aspirar a ganar etapa.



Sergio Higuita será rueda de auxilio para Rigoberto en el EF Education. Podría ser Top-10.



En el caso de Sergio Luis Henao, llega como capo del Team Qhubeka, una escuadra que no tiene el poderío de otros equipos y por eso se espera que el corredor antioqueño pueda ilusionarse con victorias de etapa en la ronda gala.