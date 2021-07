Mark Cavendish gana su 34ª etapa en el Tour de Francia e iguala el récord de Eddy Merckx

Juan Carlos Pamo

El velocista británico Mark Cavendish ganó al esprint este viernes en la 13ª etapa del Tour de Francia, con final en Carcasona, e iguala el récord de 34 triunfos parciales en la Grande Boucle de la leyenda del ciclismo belga Eddy Merckx.



El esloveno Tadej Pogacar conservó sin problemas el maillot amarillo de líder de la prueba, en una jornada que no tuvo consecuencias para la clasificación general.



Es la cuarta victoria en la presente edición del Tour para Cavendish, de 36 años, que superó en la meta a su compañero del Deceuninck Michael Morkov y a Jasper Philipsen, que privó al español Iván García Cortina de finalizar entre los tres primeros.



Cavendish suma 155 como profesional desde que debutó en 2006, 52 de ellas en las grandes vueltas de tres semanas (34 en el Tour, 15 en el Giro y 3 en la Vuelta).



El récord absoluto de triunfos en una vuelta de tres semanas lo tiene Mario Cipollini, con 42 victorias en el Giro de Italia de 1989 a 2003.



"Mis compañeros estuvieron increíbles. El final era en ligero ascenso y he llegado al límite", declaró nada más cruzar la meta Cavendish, al que le costaba respirar. "Ha hecho mucho calor", añadió, el británico, que trató de restarle trascendencia al récord que acaba de igualar.



"No lo he pensado, para mí es una victoria más en el Tour de Francia. Como la primera".

- Etapa de transición -

Sin duda, la 13ª etapa del Tour de Francia fue la más apacible de las disputadas hasta ahora. La longitud del recorrido, 220 km en la segunda jornada más larga de esta edición y la cercanía de las etapas pirenaicas hicieron que los 155 supervivientes se tomaran el día con calma, salvo en los últimos 20 km, muy tensos por el tiempo.



El único sobresalto para el pelotón fue una caída en la cola del grupo a falta de 60 km en la que se vieron implicados una treintena de corredores (Declercq, Poels, Higuita, De la Parte, Kragh Andersen y Bouhanni, entre ellos) y que provocó el abandono del británico Simon Yates, del australiano Lucas Hamilton (ambos del Bike Exchange Team) y del alemán Roger Kluge, que era el último clasificado del Tour, a 2h44:54 del líder Pogacar.

- Final con viento -

Casi 30 km tardó en formarse la escapada del día, formada por tres corredores (Omer Goldstein, Sean Bennett y Pierre Latour), perfecta para el equipo Deceuninck, que podría controlarla más fácilmente que si fuese más numerosa.



Nunca tuvieron más de 4 minutos de ventaja y fueron atrapados a 50 para la meta.



El Deceuninck trató de romper el grupo en esos 20 km finales de mucho viento, pero poco le importó no conseguirlo ya que guardaba en la recámara la bala de Cavendish y el nativo de la Isla de Man, que vive una segunda juventud, no falló en su intento de igualar a Merckx.



Ahora el objetivo hasta París será superar al mito belga, aunque Merckx seguirá siendo considerado el mejor ciclista de todos los tiempos, capaz de ganar en cualquier terreno, a diferencia de Cavendish, que es un especialista del esprint.



El británico no podrá batir el récord en la etapa del sábado, de 183,7 km de recorrido entre Carcasona y Quillan, que en un aperitivo de las jornadas pirenaicas que vendrán en el días siguientes, los ciclistas tendrán que superar tres puertos de segunda categoría (el último de ellos a 20 km de la meta) y dos de tercera.