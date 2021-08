Mariana Pajón ocupó la cuarta casilla en el Campeonato Mundial de BMX

Este domingo se llevó a cabo el XXVI Campeonato Mundial de BMX en Papendal, Holanda y la Selección Colombia estuvo participando con 16 deportistas.



El mejor resultado en este certamen lo consiguió la antioqueña Mariana Pajón, triple medallista olímpica, quien se quedó con el cuarto lugar en la final.



El oro fue para Bethany Shriever (GBR), la presea de plata para Judy Baaw (NED) y la de bronce para Laura Smulders (NED). Vale destacar que en cuartos de final, Mariana ganó su heat y en la semifinal clasificó en la segunda posición.



Las demás colombianas que participaron en la categoría damas élite: Andrea Escobar, María Camila Restrepo y Ana Sofía Cadavid, no avanzaron a la siguiente ronda (1/4). En tanto que Gabriella Bolle llegó hasta cuartos de final, siendo quinta en su heat.



Por su parte, el mejor varón en la categoría élite fue Vincent Pelluard, quien avanzó hasta cuaartos de final, logrando la quinta posición en su heat. Juan Camilo Ramírez, Juan Esteban Naranjo, Diego Arboleda, Mateo Carmona, Miguel Calixto y Daniel Castro disputaron el Mundial hasta octavos de final.



En la categoría junior varones, participaron por Colombia Jersy Andrade, Santiago Santa y Juan Pablo Chaparro. Andrade no avanzó a la siguiente ronda (1/4). En tanto que Chaparro llegó hasta cuartos de final y Santiago Santa logró su cupo en semifinales, ocupando el séptimo lugar en su heat.



En damas Junior, Sofía Díaz fue séptima en su heat y no avanzó a la siguiente ronda (1/2).