Eddy Merckx analizó para El País el triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia

Juan Carlos Pamo

A Eddy Merckx no lo sorprenden las hazañas de Egan Bernal. Lo que acaba de hacer el colombiano en el Giro de Italia es refrendar que está llamado a ocupar un sitio entre los grandes del ciclismo mundial en la historia, como lo hiciera el corredor belga, hoy de 75 años.



A Merckx lo apodaron el ‘Caníbal’. Devoró las carreteras de Europa en todas sus exigencias (sprint, montaña, contrarreloj) al ganar 5 Tour de Francia, 5 Giro de Italia y una Vuelta a España, además del Campeonato del Mundo. Un monstruo.



A Egan lo llaman el ‘Niño maravilla’ o el ‘Niño prodigio’. A los 24 años ya se puso el maillot amarillo y la ‘maglia’ rosa que lo erigen como el ganador de las máximas carreras de Francia e Italia. Ya es leyenda.



El País hablo telefónicamente con Merckx, considerado el ciclista más grande de todos los tiempos, quien desde su casa, en Bélgica, contó cómo vio el triunfo de Egan en el Giro y qué futuro le espera al zipaquireño.

¿Qué concepto tiene del triunfo de Egan en el Giro?

Fue el mejor corredor en el Giro, demostró que era el más opcionado para ganar, el más fuerte en una carrera tan exigente.



¿Es el colombiano el ciclista más fuerte en la actualidad mundial?

Eso no lo sé. Sin duda, es un corredor fuerte, pero no es el único. Sí, fue el mejor del Giro, pero hay que verlo en competencia con Primoz Roglic, Tadej Pogacar, que también son muy fuertes en el ciclismo mundial. Egan dejó la mejor impresión en el Giro, especialmente en la primera parte de la carrera. Después le costó un poco, pero dio muestras de su fortaleza.



¿Debe ir Egan en busca de la Vuelta a España esta temporada?

Sí, debe hacerlo. Y creo que Egan es capaz de ganar también la Vuelta, pero tenemos que ver quiénes son los competidores. Si Pogacar y Roglic están en la Vuelta, se le hará más complicado, pero creo que ese es un nuevo reto y él quiere ganar en España.

Egan ya tiene dos ‘grandes’ en su palmarés a los 24 años y muchos lo comparan con lo que a esa edad hicieron figuras del ciclismo, entre ellos Eddy Merckx. ¿Son válidas las comparaciones?

Son otras épocas, porque gané en Milán-San Remo cuando tenía 20 años, y Milán-San Remo también es una carrera grande, y luego empiezo a hacer carreras estatales o de tres semanas. Pogacar es un corredor muy joven y también ganó el Tour de Francia, por lo que el análisis breve que hago es que Egan es un gran campeón.



¿Qué clase de ciclista es Egan, de acuerdo con su apreciación?

Es un corredor para competencias de tres semanas, las llamadas ‘grandes’, y un gran escalador porque no es un corredor de gran envergadura, pero es fuerte y este es un factor importante en las competencias largas.

¿Estar en el equipo más grande del mundo le ayuda a un corredor a conseguir sus objetivos?

Sí, absolutamente. Creo que estar en el equipo de Ineos es muy importante porque son muy profesionales, hacer parte de una escuadra de ese tipo es fundamental si quieres terminar una carrera de las grandes.

¿Qué opinión tiene sobre del ciclismo colombiano?

Creo que Colombia es un país con grandes ciclistas. Ustedes no solo tienen a Egan Bernal, también cuentan con pedalistas muy importantes como Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez, que son especialistas en las grandes carreras.



¿Qué competencia disfrutó más usted: el Tour, el Giro o la Vuelta?

La más importante es el Tour de Francia, así lo consideran la afición, la prensa, el mundo del ciclismo. Y es, desde luego, la más difícil de ganar por encima del Giro y la Vuelta.

¿Sería mejor para Egan ganar un Campeonato del Mundo que la Vuelta?

Lo más importante es ganar una de las tres grandes carreras por encima del Campeonato del Mundo. Aunque ser campeón del mundo es muy importante, todos los corredores quieren tener el título de una de las grandes carreras en su palmarés, y en ese sentido, el Tour es la más completa.

¿En qué debe mejorar Egan para ser más completo?

Creo que ha sido de los mejores. Ya sabes, tienes que ganar también el Campeonato Mundial, la contrarreloj del Campeonato Mundial, las carreras estatales y serás el mejor del mundo, el más completo.



¿Ha tenido la posibilidad de hablar con Egan?

Sí, hablamos después de que ganó el Tour de Francia, en el 2019. No fueron muchas palabras, pero lo felicité.

¿Le dio algún consejo?

No, ya sabes, tiene un equipo de profesionales. No vendría a mí, un hombre viejo, en busca de un consejo. La gente que lo acompaña le aconseja. Son muy completos para eso.



El año pasado Egan fue muy afectado por los dolores en la espalda. ¿Cuál es la recomendación en esos casos?

Las mejores recomendaciones las hacen los médicos. Egan demostró que llegó con una buena preparación para el Giro y sus dolores no lo afectaron, por lo que los médicos y él mismo hicieron un buen trabajo, al igual que su equipo.

¿Podría ser Remco Evenepoel, ciclista belga de gran proyección, el sucesor de Eddy Merckx en su país?

Eso espero, pero está muy lejos de serlo por ahora. Porque lo vimos en el Giro y tiene que aprender muchas cosas, tanto en las subidas como en las bajadas. Está trabajando para mejorar.

Pedalazos

Si Egan Bernal gana la Vuelta a España esta temporada, será, con 24 años, el ciclista más joven en alzarse con los tres títulos de las grandes carreras.



Egan duda aún si vaya a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio.



No estará en el Tour, que ganó en el 2019, pero sí en la Vuelta a España, donde posiblemente no vaya como capo.



Ese rótulo se lo darían a Adam Yates y Egan sería coequipero, pero, como se dice en el ciclismo, la carretera es la que manda.



Uno de los hombres clave en el título de Egan en el Giro 2021 fue el también colombiano Daniel Felipe Martínez, quien llegó al equipo Ineos en la presente temporada.