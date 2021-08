¡Le apunta a la Vuelta a España! Egan Bernal va de frente y sueña con el triplete

En las carreteras ibéricas ya rueda el gran sueño de Egan Bernal: ganar la Vuelta a España y sumar su tercera carrera grande a su palmarés, tras haberse consagrado como campeón del Giro de Italia (2021) y el Tour de Francia (2019).



El pedalista colombiano parte como uno de los candidatos a quedarse con el título de la edición 76 de la carrera española. Aunque ha reconocido que sigue sin superar los inconvenientes de su espalda, el oriundo de Zipaquirá se enfoca en lo que será este nuevo reto.



“Es la primera vez que hago dos grandes en una misma temporada y no sé cómo va a reaccionar el cuerpo, haré esta carrera y veremos qué sucede”, dijo Egan.



En esta ocasión no tendrá la compañía de su compatriota Daniel Martínez, quien fue su gregario de oro en el pasado Giro de Italia.



El Team Ineos decidió no convocar a ‘Dani’ para esta competición, pero ante su ausencia Egan tendrá compañeros de muy buen nivel en la escuadra británica como Richard Carapaz y Adam Yates.



En su debut en la Vuelta, el colombiano disputará un gran duelo con el esloveno Primoz Roglic, quien llega motivado tras ser campeón olímpico de contrarreloj en Japón.



Otros con posibilidades de dar pelea son Mikel Landa, reciente ganador de la Vuelta a Burgos, y los ciclistas del Movistar Alejandro Valverde, Enric Mas y Miguel Ángel ‘Superman’ López.



La gran ausencia es la del esloveno Tadej Pogacar, quien decidió darse un descanso tras ser campeón del Tour de Francia y quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Egan tendrá una nueva oportunidad para meterse en la historia del ciclismo si logra juntar los títulos de las tres grandes vueltas.

¿Le alcanzará?

El referente del Ineos viene de demostrar su gran categoría en el Giro de Italia, quedándose con el trofeo en su primera participación. Esta misma gesta desea lograr con la Vuelta a España, pero llega nuevamente con dudas en su condición física.



El exciclista Santiago Botero afirmó que “Egan es un corredor que nunca se puede desechar para una carrera como la Vuelta a España así diga que no se encuentra del todo bien”.



El antioqueño cree que decir que es el principal candidato para quedarse con el título “es muy apresurado”, ya que hay otros competidores de mucho bagaje. Lo que no pone en duda es el potencial del colombiano, que tiene “condiciones para pelearle a Roglic”.



Con seis participaciones en la Vuelta a España durante su carrera, Botero analizó lo que será el recorrido que afrontarán los 228 ciclistas.



“El recorrido es polivalente, muy variado. Un factor que puede marcar diferencia es la temperatura, el calor por el verano y los vientos. Hay tres etapas de viento lateral y tienden a ser peligrosas, los accidentes y caídas son habituales. De resto, nos encontramos con un prólogo de ocho, una crono final y tres premios de categoría especial, que es donde les conviene a los corredores colombianos desarrollar toda esa capacidad. El tema es que no son muy largos como en el Tour, ni pasan de los dos mil metros sobre el nivel del mar”, explicó Botero.



Sobre la condición de Egan Bernal también hizo énfasis el periodista Édgar Montoya, quien recordó que viene de superar el coronavirus luego de ser campeón del Giro de Italia.



“El favoritismo de Egan es una incógnita. Después de salir del covid fue a la Vuelta a Burgos, quiso atacar y salir adelante, pero solo le dio para un cuarto lugar. El virus a algunos ciclistas los hace bajar el 10 por ciento de su capacidad de oxígeno, está comprobado por estudios. No se sabe si esto llegue a afectarle a Egan, ya que está muy reciente. Ojalá no tenga secuelas. El ejemplo es Fernando Gaviria, que después de un año y medio apenas viene a despuntar en forma ganando una etapa en el Tour de Polonia”, comentó el periodista de Medellín.



Las esperanzas están puestas en lo que será la recta final de la competencia, donde Bernal podrá sacar a flote su gran condición en la montaña.



“Egan no llega al cien por ciento la primera semana, pero la ventaja para él es que en la tercera semana llegará a tope, que es donde está la mayor exigencia por la montaña. Eso sería muy beneficioso”, visualizó Montoya.



Repasando el equipo que tendrá el corredor colombiano en la Vuelta, la periodista mexicana Georgina Ruiz dijo que es “notable” la ausencia de Daniel Martínez, clave al lado de Egan en su consagración en la carrera italiana.



La narradora también comentó que más allá del duelo que haya en esta carrera entre Egan Bernal y el esloveno Primoz Roglic, el corredor del Yumbo-Visma llega con sed de triunfo a pesar de lograr el oro olímpico.



“Roglic buscará sacarse la espina en esta Vuelta, ya que en el Tour no pudo obtener buenos resultados”.



El debutante Egan Arley Bernal buscará darle vuelta a la página y entrar nuevamente a la historia, arrebatándole el título a Roglic, el campeón defensor.



Datos

Bernal, ganador del Giro de Italia en mayo, sueña convertirse en el décimo corredor en conquistar dos grandes vueltas el mismo año.

Con su título en la 'Grande Boucle' en 2019, Egan podría incluso entrar en el club muy cerrado de los campeones de las tres grandes Vueltas (Froome, Nibali, Contador, Gimondi, Anquetil, Hinault, Merckx).

El colombiano podría convertirse en el corredor más joven en hacerse con el triplete, con solo 24 años.