La Fundación Jarlinson Pantano reabre sus puertas a las nuevas generaciones del ciclismo

Por la naturaleza misma de su creación, uno de los objetivos misionales de la Fundación Jarlinson Pantano ha sido la de ayudar y apoyar al joven ciclismo del Valle del Cauca a través de la creación de los equipos promocionales en las categorías menores.



Después un obligado paréntesis como consecuencia de la pandemia y el estallido social que afectó a la capital vallecaucana, la Fundación Jarlinson Pantano, abre de nuevo sus puertas al futuro del ciclismo colombiano y en particular a los talentos vallecaucanos, en un ambicioso proyecto de formación que permita regresar a la región a sus épocas doradas.



La nueva estructura de la Fundación Jarlinson Pantano liderada por la ex ciclista y ahora empresaria Jesenia Narváez será presentada este jueves con el lanzamiento del equipo oficial y el acompañamiento de la prensa deportiva en las instalaciones de la Tienda Specialized Pantano, a partir de las 6:00 de la tarde.



Durante la reunión será presentado el equipo encabezado por su director técnico, el internacional ciclista vallecaucano Dalivier Ospina y una nómina sub 23 integrada por Mateo Mondragón, Jhohan Steven Marín, Jorge Cortés, Johany Pastes, Santiago Vélez y el risaraldense Juan David Alzate. Dos corredores élite completarán la plantilla, Jair Aparicio y Carlos Steven Josa.



El proyecto contará con el invaluable respaldo de empresas y patrocinadores como Quest, Specialized, Besaide, Constructora Santa Providencia SAS, La Tienda Specialized Pantano, TKA ropa de ciclismo, Gatorade y Toning Alimentos.



La agenda de competencias en el calendario nacional y las aproximaciones con el ciclismo europeo serán dadas a conocer durante la conferencia de prensa.