Kevin Quintero ganó medalla de oro en la prueba del keirin del Copa de Naciones UCI de Milton

Ayer sábado se disputó la tercera jornada de la Copa de Naciones UCI, que se celebra en el velódromo del Centro Nacional de Ciclismo Mattamy de Milton, Canadá, en la que el ciclista colombiano Kevin Santiago Quintero se adjudicó la medalla de oro en el keirin.



Quintero dominó con autoridad las dos primeras rondas de la prueba en sus respectivos heats y se perfilaba como una de las opciones más claras para subirse al podio, tal y como lo había hecho en la parada de Glasgow, en la que se había colgado la medalla de plata.



En la final que se disputó en la noche del sábado, el colombiano demostró ser uno de los mejores ciclistas del mundo en la pista y finalizó la competencia, en el segundo lugar, por detrás del británico Jack Carlin, medallista olímpico y mundial en pruebas de velocidad.



Sin embargo, pocos segundos después Carlin fue relegado al sexto lugar, debido a un abandono de la cuerda de velocidad, lo cual le permitió al colombiano subir al primer lugar del podio para recibir la medalla de oro.



De esta manera Colombia obtenía su tercera medalla en la parada de Milton de la Copa de Naciones, luego de los bronces conseguidos el viernes por Santiago Ramírez en el kilómetro, y por Martha Bayona en el Sprint.



Cabe destacar que, Ramírez estuvo cerca de subirse al podio nuevamente, luego de terminar cuarto en la final del keirin.



De igual manera, Colombia obtuvo dos Top 10, con la santandereana Martha Bayona, que finalizó quinta en los 500 metros contrarreloj, y con la dupla de Juan Esteban Arango y Juan Pablo Zapata, que debutó con un honroso noveno lugar, en el madison.



La participación nacional en Milton se cerrará este domingo con Kevin Santiago Quintero y Santiago Ramírez, quienes correrán las clasificaciones del sprint desde las 9:00 a.m., hora de Colombia; Juan Esteban Arango, en el ómnium, a partir de las 9:48 a.m. (Col.), y Martha Bayona, en el keirin, que tendrá sus clasificaciones a las 11:41 a.m. (hora Col.).