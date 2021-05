Giro de Italia: Estos son los seis colombianos que estarán en la primera grande del año

Daniel Molina Durango

Seis pedalistas, encabezados por el campeón del Tour de Francia Egan Bernal, tienen desde este sábado el primer gran reto del ciclismo colombiano en la temporada: el Giro de Italia.



Dentro del gran pelotón de los 228 corredores que conforman los 23 equipos en competencia, Bernal salta como uno de los favoritos al título, no solo por sus condiciones, sino por las características montañosas de esta edición 104 del Giro y por la fortaleza de su escuadra, la Ineos Grenadiers.



La gran incógnita son las dolencias lumbares del zipaquireño de 24 años, que lo tuvieron en duda para la ronda italiana esta temporada, pero su equipo ha confirmado la participación del rey del Tour del 2019 en busca de la ‘maglia rosa’.



“El equipo no ha entregado un parte médico, ni Egan ha expresado un sentimiento en torno a la manera como este tipo de dolencias puedan afectarle”, argumentó el especialista en ciclismo Jairo Chávez Ávila.

Para el exciclista y ahora analista Santiago Botero, la carrera italiana “tiene las condiciones ideales para Egan”, por la cantidad de etapas montañosas que habrá.



“Este Giro tendrá un recorrido atípico y la semana final será muy exigente. Vamos a encontrarnos con una carrera muy interesante”, opinó el campeón mundial.



Como coequipero, Egan tendrá al cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, de 25 años, distinguido como el mejor contrarrelojero colombiano (dos títulos nacionales), ganador de una etapa en el Tour Colombia y otra en el Tour de Francia, y campeón del Critérium del Dauphiné.



“Daniel y los otros cuatro colombianos en competencia son corredores que llegan con el overol puesto. Ellos tienen el rol ya definido de gregarios y podrían involucrarse en una fuga para buscar una posibilidad de etapa, por ejemplo con Hárold Tejada (Astana) o Éiner Rubio (Movistar)”, considera Chávez Ávila.



Tejada, huilense de 24 años, ganó el año pasado el campeonato contrarreloj de Colombia y la ruta en las categorías sub 23.



Rubio, de 23 años, es considerado una joya boyacense y ya sabe lo que es ganar en territorio italiano como juvenil: dos etapas del Giro Ciclístico d’Italia y una etapa del Giro del Friuli Venezia Giulia.



Fernando Gaviria (Emirates) espera terminar con una sequía de triunfos desde el 2019, donde las lesiones lo han afectado. Ha ganado cinco etapas del Giro.



Y cierra el lote de colombianos en la ronda italiana Juan Sebastián Molano, compañero de Gaviria. El campeón panamericano de pista llega con ánimos de revancha, tras ser separado en el Giro 2019 del equipo por arrojar “resultados inusuales” en un control interno previo a la cuarta fracción.

En detalle

El Giro de Italia comienza este sábado 8 y termina el domingo 30 de mayo.

Aparte del colombiano Egan Bernal, otros favoritos al título son Simon Yates, Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Joao Almeida y Jain Hindley.