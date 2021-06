"Es una pena", lamenta Miguel Ángel 'Supermán' López tras caída en 1ª etapa del Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar), quien se fue al suelo en una multitudinaria caída en la primera etapa del Tour de Francia, y que fue 41º en meta, afirmó que fue "una pena", pero que esas acciones "forman parte del ciclismo".



"Me vi implicado en la primera gran caída y perdí tiempo por la del final. No pude regresar, el pelotón delantero iba demasiado rápido. Es una pena pero eso forma parte del ciclismo. Hay que mirar al futuro, quedan muchas etapas por delante", declaró 'Supermán' López.



También su compañero de equipo, Enric Mas, se refirió a la mala suerte de López en este inicio del Tour. "Es una 'putada' la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de los dos y es un contratiempo. No han sido muchos minutos, es 1 minuto 50 segundos. El propio Pogacar venía de una pérdida similar el año pasado y ganó el Tour. Está claro que es un fastidio, pero no quiere decir aún nada".