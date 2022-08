El vallecaucano Jhohan Stiven Marín logró medalla de plata en el Mundial de Pista Juvenil

El vallecaucano Jhohan Stiven Marín alcanzó medalla de plata este sábado en el maderamen de Tel Aviv, donde se llevó a cabo el Mundial de Pista juvenil.



Nunca antes, el ciclista nacido en uno de los sectores populares de Cali, había abordado un avión para salir del país, y mucho menos para medirse ante los mejores del mundo en evento alguno.



Y este sábado, gracias al proceso que ha adelantado de la mano de sus entrenadores Luis Mejía y “El Viejo” García, el apoyo de Jarlinson Pantano con material de su empresa, la Liga de Ciclismo del Valle, y el desarrollo de formación competitiva en el Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD), el joven de 18 años no solo ha cumplido el sueño de representar al país vistiendo los colores de la selección Colombia Andina, sino que ha retribuido la confianza de los seleccionadores Jhon Jaime González, Andrés Torres y Jaime Zuluaga, con una medalla histórica para el palmarés del ciclismo colombiano.



“Muy contento y agradecido por este resultado, quiero enviarles un saludo especial a mis padres que son personas fundamentales en mi proceso, a mis profesores Luis Mejía, el “Viejito” García y al profe Willington, y a nuestros patrocinadores Andina, la Federación Colombiana de Ciclismo, el Ministerio del Deporte y el proyecto PAD Pista”, dijo el vallecaucano, que emprendió una nueva etapa en su vida personal y profesional entrenando y residiendo en Rionegro, Antioquia.



“Fue una prueba muy exigente, salí motivado, como con ira… soy un corredor muy ambicioso y el viernes apenas me eliminaron de primero (en la prueba del ómnium), me bajó un poco la moral, pero este sábado vine motivado, entregué lo mejor de mí y obtuve el segundo lugar”, afirmó el caleño, una de las sensaciones del pasado Nacional de Pista ganando el oro en la Carrera Por Puntos y la Madison; plata en el ómnium y bronce en la persecución por equipos.



Este sábado ratificó sus condiciones luchando por el arcoíris, que finalmente quedó en poder del eslovaco Zak Erzen. El bronce fue para el checo Matyas Koblizek.



El campeonato del mundo en Israel dejó un balance satisfactorio para el elenco nacional Andina, protagonista de principio a fin. A las medallas de Francisco Jaramillo (Keirin) y Jhojan Marín (Eliminación), se sumó el gran desempeño de la velocista Luna Álvarez Bula, talento nacido en Soledad, Atlántico, que brilló en la rama femenina alcanzando la final del Keirin.



La atlanticense logró el cupo a la instancia decisiva de forma directa ganando cada una de sus series clasificatorias. Ya en la gran final ocupó el quinto lugar de la prueba ganada por la alemana Clara Schneider.



Luna finalizó su participación en el campeonato del mundo con actuaciones de valía como los cuartos de final en la velocidad individual y la final del Keirin, un panorama que invita al seguimiento de su proceso hacia la élite de la mano del programa PAD Pista, y el apoyo constante de sus entrenadores en la Costa Atlántica y la Selección Colombia.



El cierre del programa de competencias estuvo a cargo de la pareja masculina de la Madison, integrada por Jhojan Marín y Jaider Muñoz, quienes ocuparon la novena casilla.