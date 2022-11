El TAS rechazó el recurso de Nairo Quintana contra su descalificación del Tour de Francia

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó este jueves el recurso del colombiano Nairo Quintana contra su descalificación del último Tour de Francia-2022 debido al uso de un analgésico prohibido por el reglamento médico.



El órgano jurídico deportivo con sede en Suiza estimó, según su comunicado, que la presencia de tramadol en la sangre del escalador de 32 años, que finalizó sexto en la general del Tour, bastaba para justificar la sanción infligida por la Unión Ciclista Internacional el 17 de agosto.



Sobre todo porque la UCI actuó "por causa médica y no por motivo de dopaje", y por ello en el marco de "su poder y de su competencia disciplinaria", prosigue el TAS, al que el colombiano acudió a comienzos de septiembre.



La instancia del ciclismo había descalificado al corredor, condenándole asimismo a 5.000 francos suizos de multa, después del análisis de dos muestras de sangre seca aportadas los días 8 de julio (séptima etapa) y 13 de julio (undécima etapa), revelando la presencia de ese producto que se halla en medio de los debates científicos y éticos en el mundo del deporte.



El tramadol, un opiáceo de síntesis, estuvo mucho tiempo bajo vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje, sin figurar en su lista de productos prohibidos, lo que hacía que las federaciones deportivas no lo incluyeran en su reglamento antidopaje.



El pasado 23 de septiembre, la AMA decidió finalmente excluirlo en todas las competiciones a partir de 2024, valorando estudios sobre sus efectos sobre el rendimiento físico así como los riesgos importantes de dependencia.



Pero la UCI, constatando el uso particularmente extendido de este producto en el ciclismo, lo había prohibido a comienzos de 2019 a través de su reglamento médico.



La instancia mundial del ciclismo se basó en dos riesgos, la "dependencia progresiva" y sobre todo la somnolencia y pérdida de atención, "que aumentan el riesgo de caída en carrera".



El jueves, en un comunicado, la UCI aplaudió la decisión ofrecida por el TAS, estimando que refuerza "la validez de la prohibición del tramadol para proteger la salud y la seguridad de los corredores".



El día siguiente a su descalificación, Nairo Quintana anunció que no participaría en la Vuelta a España, indicando no tener "ni la cabeza, ni el cuerpo" para la competición.