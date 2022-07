"El premio más grande es el amor de la gente": Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour

El colombiano Nairo Quintana afirmó este domingo después de concluir el Tour de Francia en sexto puesto de la clasificación general que el premio más grande es "el amor de la gente".



"A veces la gente se pregunta, pero de dónde salen tantos colombianos y no entienden siquiera por qué Nairo y por qué no otro", comenzó Quintana respondiendo ante los medios en los Campos Elíseos de París el por qué de todo el apoyo que suscita.



"El premio más grande que he ganado en mi carrera deportiva es el amor de la gente", afirmó el corredor del Arkea-Samsic.



"Lo que representa Nairo es el colombiano de a pie, el colombiano que se levanta todos los días a trabajar y que quiere salir adelante y que sueña y quiere cumplir sus sueños", añadió.



Quintana, que fue el corredor colombiano mejor clasificado en la general del Tour-2022 (Rigoberto Urán fue 26º y Daniel Martínez 30º), afirmó que se va "muy contento, muy feliz, he dado todo, he dado el máximo".