El pavé hace acto de presencia este miércoles en la etapa 5 del Tour de Francia

Los adoquines de la París-Roubaix entran en el menú de la quinta etapa del Tour, este miércoles, entre Lille y Arenberg, en uno de los días más temidos para los corredores de la clasificación general.



Los organizadores han dispuesto 19,4 kilómetros de pavés repartidos en once sectores casi íntegramente en la segunda mitad del recorrido de 157 kilómetros en el departamento del norte de Francia.



"De los once pasos de pavés, cuatro están presentes a menudo en la París-Roubaix", indicó el director de carrera Thierry Gouvenou. "Los más largos fueron situados al final. Son también los más técnicos".



A la salida del último sector, llamado el Pont Gibus, restarán apenas 5 kilómetros para llegar a la meta instalada en Arenberg.



El Tour pasará por tercera vez por Arenberg, donde se rodó la película Germinal, basada en la novela homónima de Émile Zola.



En los anteriores pasos la victoria fue para sendos especialistas en el pavés: el noruego Thor Hushovd (2010) y el neerlandés Lars Boom (2014).



La salida desde Lille está prevista a las 6:35 a.m., y la llegada a Arenberg hacia las 10:29 a.m. (horario calculado a 45 km/h de media).