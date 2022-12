El francés Pierre Rolland anuncia su retirada del ciclismo profesional

El escalador francés Pierre Rolland, de 36 años, anunció este martes el fin de su carrera como ciclista profesional tras la desaparición del B&B Hotels, formación con la que renovó en septiembre por una temporada más.



"Hace ya dieciséis años que soy ciclista profesional. Participé trece veces en el Tour de Francia, en el Giro (de Italia) y en la Vuelta (de España). He recorrido cientos de miles de kilómetros en Francia y en todo el mundo. Me hubiera gustado que la aventura continuara un poco más. Pero el destino ha decidido otra cosa y les anuncio que voy a poner fin a mi carrera como ciclista profesional", declaró Rolland en un vídeo publicado en las redes sociales, titulado "gracias por todo".



Corredor muy apreciado por su espíritu ofensivo, Rolland, que se convirtió en profesional en 2007, ganó dos etapas en el Tour de Francia, entre ellas la del Alpe d'Huez en 2011.



Su cuarto lugar en el Giro de Italia de 2014 fue su mejor resultado en una gran ronda. En septiembre, prolongó un año su contrato con B&B Hotels, del que era líder desde 2019, para redimirse de la decepción del último Tour de Francia donde, aquejado de un virus, no pudo hacer una buena carrera.



Pero desde entonces, el director de B&B Hotels, Jérôme Pineau, que aspiraba a formar un gran equipo con el apoyo del Ayuntamiento de París, no ha podido encontrar a un patrocinador para llevar a cabo su proyecto.