El debate está servido: ¿Es Egan Bernal el mejor ciclista colombiano de la historia?

Francisco Henao

Cada vez se agotan más los adjetivos para referirse a Egan Bernal. Unos le dicen ‘niño maravilla’ por la exitosa carrera que ya ha construido con tan solo 24 años, mientras que otros lo definen como un prodigio del ciclismo y un ‘monstruo’ a causa de su capacidad para escalar montañas y ganar.



El hijo más consentido y admirado de Zipaquirá conquistó el Giro de Italia, su segunda carrera ‘grande’ después de haber obtenido el Tour de Francia del 2019, volviendo más gigante una leyenda que él mismo había comenzado a construir años atrás con sus triunfos en el Tour del Porvenir (2017), en la Colombia Oro y Paz (2018) y en el campeonato nacional de contrarreloj de ese mismo año.



Todos estos logros ponen su nombre en lo más alto del ciclismo nacional, junto a otros que están en el pedestal como Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, Lucho Herrera, Nairo Quintana (también ganador de dos ‘grandes’), entre otros.



En ese orden de ideas, la gran pregunta a responder es la siguiente: ¿Es ya Egan Bernal el mejor pedalista colombiano de toda la historia?



Luis Fernando Saldarriaga, reconocido entrenador de ciclismo, considera que lo hecho por Egan Bernal hasta el momento es inmenso, pero deja claro que para él, el corredor número uno de la historia en Colombia es ‘Cochise’ Rodríguez, ídolo del ciclismo de pista y de ruta en las décadas de los 60 y 70.



“’Cochise’ no ganó una carrera grande, pero pienso que era bueno en todo. Por ejemplo, a Egan le falta ser campeón de pista. Lógicamente que si Bernal gana la Vuelta a España tendríamos que decir que sí es el mejor, pero esto es de opiniones y todas son respetables. Para mí, él y Nairo están hoy en un segundo lugar”, apuntó.



Por otro lado, Jhon Jaime Osorio, comentarista de Blu Radio, dice que hacer ese tipo de análisis es subjetivo porque “se comparan épocas y no circunstancias”.



De acuerdo con Osorio, el ciclista colombiano más ganador es Nairo Quintana, “quien no solo ha obtenido dos grandes también (Giro y Vuelta a España), sino que tiene una gran cantidad de títulos en carreras de una semana”.



Eso sí, no desconoce que lo de Egan es magistral por el hecho de ser el tercer ciclista más joven de la historia en obtener dos de los tres títulos más prestigiosos del mundo.



Hay expertos que consideran que Bernal sí es el más grande de la historia.



Uno de ellos es el también entrenador de ciclismo Raúl Mesa, quien además destacó la mentalidad del nacido en Zipaquirá.



“No podemos dejar a un lado a Nairo, pero en estos momentos sí podemos decir que Egan es el mejor. Destaco la tranquilidad que tuvo en el manejo del Tour del 2019 y también la sabiduría con la que afrontó la penúltima etapa de este Giro”, sostuvo.



Carmen Andrea Rengifo, enviada especial del Canal Caracol a Italia, tiene una visión similar.



“Por lo que dicen los resultados, creo que ya alcanzó ese reconocimiento. Ser campeón de dos grandes vueltas mide su capacidad de trabajo y concentración. Y también su tenacidad. En el 2020, por su lesión de espalda, pensó hasta en retirarse o ser gregario, y haberse levantado de eso hace que represente lo que es el esfuerzo”, opinó.



Finalmente, Eddy Merckx, el mejor pedalista de todos los tiempos, dijo: “Egan fue el primer colombiano en lograr un Tour de Francia, por eso para mí es el número uno”.