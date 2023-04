El danés Jonas Vingegaard asumió el liderato de la Vuelta al País Vasco

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ganó este miércoles en solitario la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco entre Errenteria y Villabona, convirtiéndose en el nuevo líder de la carrera.



Vingegaard, uno de los grandes favoritos a la victoria final, arrancó en el durísimo último medio kilómetro en subida, entrando en meta por delante de los españoles Mikel Landa (Bahrain) y Enric Mas (Movistar).



El danés se convirtió en el tercer líder de la ronda vasca en tres días, tras arrebatar este miércoles el maillot amarillo al neerlandés Ide Schelling (Bora).



Vingegaard, ganador del último Tour de Francia, encabeza la general con 5 segundos de ventaja sobre Mikel Landa, y 16 sobre el francés David Gaudu (Groupama), que fue octavo este miércoles en Villabona.



"Estoy muy contento de haber ganado hoy y concretar el buen trabajo de mi equipo en los últimos días. Es una de mis carreras preferidas. La última subida fue muy dura, ¡y no sólo esa, las anteriores también! ahora voy a luchar por mantener este maillot", dijo Vingegaard en la llegada.



Tras quedar neutralizada a 25 km de la meta la fuga del día, el colombiano Esteban Chaves (Education First) atacó a 15 km del final.



El español Juan Pedro López (Trek) y el británico James Knox (Soudal) se unieron al campeón colombiano a 6 km de meta, pero fueron alcanzados por el grupo en la durísima rampa final, con hasta un 26% de pendiente.



Arrancó Vingegaard, favorecido por un enganchón de Sergio Higuita (Bora) con una bici apoyada en una valla, y con Richard Carapaz, produciendo un frenazo en la cabeza del pelotón, que permitió al danés tomar unos metros de distancia.



Saltaron Landa y Mas en busca de Vingegaard, pero ya no pudieron recuperar los metros perdidos, entrando a dos segundos del ganador de la etapa y nuevo líder.



El jueves tendrá lugar la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, de 175,7 km, con salida y llegada en Santurtzi, con tres puertos de tercera y uno de segunda categoría.