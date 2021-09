El ciclista Tony Martin, tetracampeón del mundo de contrarreloj, anuncia su retiro

El alemán Tony Martin se retirará tras el Campeonato del Mundo de ciclismo que comienza este domingo en Flandes (Bélgica), anunció este domingo su equipo ciclista Jumbo.



Martin, de 36 años, cuenta en su palmarés con cuatro títulos mundiales en contrarreloj individual (2011, 2012, 2013 y 2016).



Profesional desde 2008, el corredor alemán ganó también cinco etapas en el Tour de Francia entre 2011 y 2015.



"El Campeonato del Mundo de contrarreloj (domingo) y del relevo mixto (miércoles) serán las últimas carreras de mi vida profesional", declaró Martin, que corre para el equipo holandés Jumbo desde 2019.



"Las malas caídas de este año también me han hecho preguntarme si estoy dispuesto a continuar enfrentándome a los riesgos que comporta nuestro deporte. He decidido que ya no tenía ganas, sobre todo porque en materia de seguridad en las carreras no se ha mejorado pese a las numerosas negociaciones sobre los recorridos y las barreras, argumentó el alemán.



Martin fue el primer ciclista en caer en el accidente multitudinario ocurrido en el etapa 11 del Tour de Francia provocado por una espectadora imprudente que invadió parte de la calzada para mostrar una pancarta a la televisión al paso de los corredores, a finales de junio en Bretaña.