Egan Bernal reanuda la temporada con la disputa de la Ruta de Occitania

Juan Carlos Pamo

Varias estrellas del pelotón como Egan Bernal, Chris Froome, Thibaut Pinot o Romain Bardet reanudan la temporada ciclista, interrumpida por el coronavirus, el sábado en la Ruta de Occitania, primera carrera tras el confinamiento en el país del Tour de Francia, a cuatro semanas de la salida de la Grande Boucle (29 agosto-20 septiembre).



Cuatro meses después de la última carrera antes de la pandemia, una París-Niza que finalizó dos días antes del anuncio del confinamiento general en Francia, la Ruta de Occitania supone el regreso a la competición para varios de los aspirantes a llegar de amarillo a los Campos Elíseos.



La carrera de cuatro etapas por el sur de Francia, con drásticas medidas sanitarias, contará con un elenco de corredores pocas veces visto en una prueba de tercer nivel en el calendario internacional.



Para ellos se trata de acumular días de competición según se aproxima la gran cita de la temporada.



En último ganador del Tour, el colombiano Egan Bernal, no volvió a competir desde el Tour Colombia el 16 de febrero,



Para él y para el resto de ases de ciclismo, el reto en la salida en Saint-Affrique el sábado no será tanto la clasificación sino recuperar el ritmo de carrera.



A excepción de Chris Froome, de 35 años, cuyo rendimiento en la Ruta de Occitania sí será escrutado. Una nube de incertidumbre envuelve al hombre de los cuatro Tours desde la grave caída hace más de un año en el Dauphiné que le supuso varias fracturas.



Su regreso a la competición en febrero en el Tour de Emiratos Árabes se saldó por un discreto 71º puesto, a cerca de 20 minutos del ganador Adam Yates.



Y además, el anuncio de su marcha de la máquina de ganar Ineos -7 victorias en los 8 últimos Tours- al equipo Israël Start-Up Nation la próxima temporada, ensombrece sus opciones de conquistar "más Tours que nadie" , el sueño confeso de Froome.



Hasta el punto de que su presencia en la Grande Boucle no está confirmada en un Ineos que cuenta con otros dos ganadores del Tour; Bernal y Geraint Thomas.



La tercera etapa, muy montañosa, el lunes, perfilará al ganador de la Ruta de Occitania, y dará dará una idea a la dirección del Ineos sobre el estado de sus estrellas.



En ella se ascenderá el Port de Balés y el Peyresourde, escenarios de la octava etapa de la ronda gala el 5 de septiembre.