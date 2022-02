"Dejen al chico en paz": El regaño de Chris Froome para los que hablan de la situación de Egan Bernal

El británico Chris Froome y el colombiano Egan Bernal hicieron una buena amistad desde la época en que compartieron en el Ineos.



De hecho Bernal fue clave en algunos de los triunfos importantes de Froome y aunque el británico cambió de equipo, el contacto entre los dos no se ha perdido.



Froome, que ha estado pendiente de la situación médica del colombiano, explotó este martes por las especulaciones que giran en torno a la salud de Egan y al tiempo que estarán sin montar bicicleta.



“Egan Bernal ha tenido un terrible accidente en Colombia. Realmente no sé el alcance total de sus lesiones y, francamente, no creo que nadie deba preguntar por el alcance total de sus lesiones”, dijo Froome en Youtube.



Y fue más contundente: "Dejen al chico en paz. Ha recibido un golpe masivo en este momento. Probablemente esté en el hospital. Él y su familia van a hacer miles de preguntas sobre qué significa esto para sus vidas. ¿Qué significa esto para el ciclismo? Solo déjalos ser. Quiero decir, solo le ofrecería apoyo a él y a su familia en este momento. Nadie necesita ser exigente con las preguntas sobre las lesiones, cuándo volverá a andar en bicicleta, si volverá a estar al más alto nivel".



Froome también sufrió en el 2019 un grave accidente que lo mantuvo varios meses inactivo.



El británico señaló que “Lo que necesita Egan son amigos y a su familia, para poder trabajar juntos paso a paso, enfocados en volver a una vida normal primero y luego pensar en andar en bicicleta”.



Egan Bernal sigue recluido en la Clínica Universidad de La Sabana, donde le tratan algunas fracturas por el golpe recibido al chocar contra un bus.