¡De paseo por París! De 'civil' y acompañado de Sergio Higuita, 'Rigo' hizo contundente balance del Tour

Francisco Henao

En su particular estilo, abierto, descomplicado y sin misterios, Rigoberto Urán volvió a hacer - con más cabeza fría - el balance de lo que fue la actuación de los colombianos en el Tour de Francia que ganó el esloveno Tadej Pogacar.



'Rigo' fue contundente: "No hicimos un c..., esa es la verdad, pero seguiremos trabajando; ahora vamos para Tokio".

El ciclista recorrió vestido de 'civil' varias calles de París en compañía de Sergio Higuita y después se fueron a una comida con el resto del equipo, los del EF Pro Cycling.



Urán e Higuita se desplazarán a Tokio para afrontar los Juegos Olímpicos.