Ciclismo: un mercado de pases con aroma colombiano

El mercado de pases del ciclismo de cara a la temporada 2021 no solo ha estado agitado, sino que ha tenido como protagonistas a diferentes ciclistas colombianos que sueñan con la gloria.



Aunque los tres grandes del ciclismo nacional (Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán) sí se mantuvieron en sus escuadras, otros corredores decidieron tomar nuevos aires y dar saltos de calidad para tener protagonismo en las carreras más importantes: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

‘Supermán’ cambió de capa

Uno de los traspasos más sonoros fue el del boyacense Miguel Ángel López, quien dejó el Astana para fichar por el Movistar, uno de los equipos más prestigiosos del planeta.



Este será un gran reto para ‘Supermán’, que ya mostró de sobra su calidad en temporadas anteriores, siendo tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España (2018).



Además, el año pasado López tuvo su debut oficial en el Tour de Francia, donde conquistó la etapa reina (Col de la Loze).



El colombiano estuvo también peleando por entrar en el top-5 de la clasificación general en la ronda gala, pero finalmente quedó en un meritorio sexto lugar.



“La llegada de Miguel Ángel es un refuerzo muy importante para el equipo. Con él tendremos, además de un hombre con experiencia y grandes resultados, alguien que entiende el ciclismo al ataque y que corre de manera imprevisible”, explicó Eusebio Unzué, el mánager general del Movistar.



López también se ha mostrado muy contento con este paso: “Como siempre, daré todo lo mejor de mí para representar al Movistar Team y a la afición de Colombia de la mejor manera. Siempre ha sido un equipo muy especial para todos los aficionados de mi país y muy importante para el ciclismo de Hispanoamérica”, afirmó.

Traspasos importantes

Otra de las grandes transferencias más resonantes fue la de Daniel Felipe Martínez al Ineos de Egan Bernal.



El joven pedalista, nacido en Soacha (24 años), tuvo un gran 2020 ganando la Criterium Dauphiné y llevándose una etapa del Tour de Francia vistiendo los colores del Education First.



Ahora, en este 2021, va por más. “Llegué a reforzar, a retomar lo que hacía Ineos en la década pasada ganando carreras de tres semanas. Ellos ven potencial en mí”, aseguró Martínez en una entrevista con el Vbar de Caracol.



Sus metas para este año serán estar en el Tour de Francia y en el Giro.

Pero Ineos no solo se conformó con el fichaje de Martínez, sino que también contrató al británico Adam Yates y al australiano Richie Porte, pedalistas reconocidos por su calidad.



Yates, de 28 años, ganó el UAE Tour del 2020, mientras que Porte, de 35, fue tercero en el Tour de Francia pasado y tiene una larga carrera llena de triunfos interesantes.



Por otro lado, Sergio Luis Henao decidió dejar el UAE Team Emirates para irse al equipo sudafricano Qhubeka-Assos.



“Estoy muy emocionado de fichar por el Team Qhubeka-Assos. Espero desempeñar un papel fundamental en el apoyo a mis compañeros de equipo en las distintas carreras durante la temporada y no veo la hora de asumir este nuevo desafío”, aseguró Sergio Luis cuando se hizo oficial su fichaje.



Por otro lado, el pasado mes de diciembre, el First Education de Rigoberto Urán confirmó la llegada de dos colombianos más a su escuadra: Daniel Arroyave y Diego Camargo.



Camargo, actual campeón de la Vuelta a Colombia y a la Juventud tiene 22 años y un futuro brillante por delante.



“Elegí venir al EF porque es un gran equipo y me ayudará a crecer como persona y como ciclista”, aseguró.



Arroyave, por su parte, tiene solo veinte años y es campeón nacional de la categoría Sub-23.

“Estoy muy emocionado, porque sé que a este equipo le gusta trabajar con jóvenes”, dijo.

Froome y su nuevo reto

Hablando ya del plano internacional, el movimiento más llamativo fue el del legendario Chris Froome, quien decidió salir del Ineos para fichar por el Israel-Start Up Nation.



A sus 35 años, este ganador de todas las carreras grandes ha sido víctima de lesiones que lo han alejado de su mejor nivel, pero en su nueva escuadra, y sin tanta presión encima, puede terminar su carrera de una forma destacada.



Por otro lado, el francés Romain Bardet eligió dejar el Ag2r para fichar por el antes conocido Sunweb y que hoy se llama DSM.



Además, el luxemburgués Bob Jungels, de 27 años, pasó al AG2R junto al belga Greg Van Avermaet, quienes prometen ser figuras.



De esta forma, queda claro que se viene una gran temporada en el ciclismo internacional.

Polémica por Hirschi

El equipo ciclista DSM (ex Sunweb) anunció este martes la ruptura, con efecto inmediato, del contrato con su corredor suizo Marc Hirschi, uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada.



En el anuncio no se precisaron las causas de la ruptura del contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.



A sus 22 años, Hirschi se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada, ganando la etapa del Tour con final en Sarran, imponiéndose en la clásica Flecha Valona y segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja y subiendo al podio del Mundial con su tercer puesto en Imola. El ciclista no reveló el nombre de su futura formación.