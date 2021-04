Ciclismo: los 'escarabajos' colombianos tienen un 2021 lleno de ilusiones

Daniel Molina Durango

En medio de las incertidumbres que siguen acosando al calendario mundial del deporte por cuenta de una pandemia que continúa más activa que nunca, las expectativas sobre los eventuales resultados del ciclismo colombiano también están plagadas de incógnitas.



Los pedalistas nacionales se preparan para afrontar las tres grandes vueltas de la temporada.



El Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España serán los objetivos para los capos cafeteros que con sus escuadras buscan ser protagonistas y subirse a lo más alto del podio en las carreteras europeas.



Las pruebas de comienzo de año han dejado sensaciones positivas y un futuro esperanzador para los ‘escarabajos’.



Nairo Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán y Sergio Higuita serán las principales cartas del pedalismo colombiano para alcanzar la gloria deportiva.

Egan, Chaves y Nairo van por buen camino

El comienzo de temporada para Egan Bernal ilusiona. Parece estar recuperado, aunque no totalmente de los problemas lumbares que lo sacaron del Tour el año pasado.



“Todavía hay dolores”, según confiesa el mismo Egan, “pero son soportables”.



“Bernal es favorito para ganar su primer Giro, pero deberá soportar las duras exigencias de tres semanas en una lucha no solo contra sus adversarios, sino también contra su propio cuerpo”, apuntó el periodista Jairo Chávez Ávila, analista del ciclismo.



Por su parte, Nairo Quintana es consciente de que no tiene el mejor equipo para luchar por su sueño amarillo en el Tour y seguramente su estrategia estará basada en el protagonismo durante la carrera: búsqueda de etapas, un título de la montaña y un top 10 de la general, nada mal para las limitaciones con las que afrontará este nuevo reto.



“Haré el Tour a tope, como también podemos tener una consideración de hacerlo de una forma diferente. Podemos luchar por clasificación de montaña, por ganar etapas. Es posible, pensando más que en el equipo, en el resultado final que podemos obtener viendo el tipo de recorrido del Tour”, comentó el boyacense en días pasados.



El que recuperó la sonrisa sobre la bicicleta es el bogotano Esteban Chaves, quien parece haber dejado atrás sus enfermedades y lesiones que hace un par de años le hicieron perder terreno en el pelotón internacional.



La etapa ganada en la Vuelta a Cataluña con los títulos de montaña y regularidad le devuelven confianza para lograr otros grandes números en el Tour.



Ganarlo no será nada fácil frente a las poderosas maquinarias de Ineos, Jumbo Visma y UAE Emiratos, pero, al igual que Nairo, tiene para brindar satisfacciones parciales.



“La preparación no ha cambiado. Hemos repetido lo mismo de cada temporada, solo hemos tenido paciencia desde el 2018, que fue como volver a nacer y nos ha costado casi tres años ponernos en las actuales condiciones”, precisó Esteban.

Rigo e Higuita, con tareas nuevas

La temporada para Rigoberto Urán y Sergio Higuita estará marcada por sus nuevos roles dentro de la escuadra Education First.



Por los lados de Urán —un luchador de cada jornada que guía con maestría el futuro inmediato de corredores como Sergio Higuita—, apunta con su escuadra a tener un verdadero protagonismo en el Tour de Francia.



El combativo Higuita ha demostrado argumentos suficientes para asumir el liderato del EF Education. Si la carretera así lo decide, verlo en el podio de una grande no sería ninguna sorpresa.

Los tres debutantes que sueñan

Tres figuras del ciclismo colombiano cambiaron de escuadra para la presente temporada.



Miguel Ángel ‘Supermán’ López, Sergio Luis Henao y Daniel Felipe Martínez renuevan sus ilusiones ahora con otras camisetas.



En el caso de ‘Supermán’, el corredor boyacense se vistió con el azul del Movistar español y tendrá como retos el Tour de Francia y la Vuelta a España.



En el equipo de Eusebio Unzué, López deberá demostrar su capacidad de liderazgo y adaptación.



Su temporada comenzó un poco tarde (en abril) debido a una lesión y posteriormente dio positivo para Covid-19.



“Tendremos competencia en varias pruebas antes del Tour y eso nos ayudará para llegar con ritmo. Será un trazado bastante exigente y duro”, apuntó López.



Martínez ha llegado al poderoso Ineos y aunque inicialmente será un gran gregario, su talento lo puede llevar a tener un rol más importante dentro del equipo británico.



Mientras tanto, Henao fichó por Qhubeka Assos, escuadra surafricana donde compartirá con figuras como Fabio Aru y Domenico Pozzovivo.



“Veo bien a los colombianos. Van a estar en la pelea de las grandes vueltas. Van a tener dos rivales fuertes como Tadej Pogacar y Primoz Roglic, quienes han marcado diferencia y serán unas lindas batallas”, opinó Járlinson Pantano, exciclista caleño.



Colombia puede apuntar a victorias de etapas llanas con velocistas como Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano y Álvaro Hodeg.



Los Juegos Olímpicos, el otro reto del año