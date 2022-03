Chris Froome vuelve a competencia: correrá en la Semana Coppi-Bartali, en Italia

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, volverá a la competición el próximo martes con ocasión de la Semana Coppi-Bartali en Italia (22-26 de marzo), anunció este sábado su equipo, Israel-Premier Tech, en un comunicado.



"No ha sido un inicio de año ideal para hacer frente a una lesión, pero he trabajado duro para recuperar mi condición física", declaró Froome en referencia a un dolor de rodilla que ha marcado su preparación para la nueva temporada.



"Felizmente, solo ha sido un problema menor. Tengo ganas de comenzar la temporada 2022, siempre es una experiencia formidable correr en Italia", añadió el británico, vencedor del Giro en 2018.



El calendario de Froome, 36 años, se decidirá en las próximas semanas, precisó el equipo israelí.



Ganador del Tour en 2013, 2015, 2016 y 2017, Froome se lesionó de gravedad en junio de 2019 tras una caída que sufrió mientras reconocía una etapa cronometrada del Dauphiné.



No compite desde que abandonó la Coppa Agostoni el pasado 11 de octubre.



La Semana Coppi-Bartali, que empezará con una etapa en línea, el martes en Riccione, en la costa adriática, finalizará el sábado de la próxima semana.