Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo 2021 arranca este martes en Cali

Daniel Molina Durango

140 ciclistas de ambas ramas y procedentes de todos los rincones del país, quedaron oficialmente inscritos para hacer parte desde mañana en el Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta, que tendrá como sede el circuito alrededor del estadio del Deportivo Cali, en el corregimiento palmirano de Palmaseca.



En el evento podrán participar en la rama masculina los ciclistas Pre juveniles nacidos en los años 2005 y 2006 e infantiles de 2º Año, (nacidos en el año 2007, solo participan en Pista).



En la rama femenina, participarán las Pre juveniles nacidas en los años 2005 y 2006 e infantiles de 2º Año, (nacidas en el año 2007 solo participan en Pista).



El Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta, cumplirá con todos los protocolos exigidos para esta época por parte del Ministerio de Salud, la Gobernación del Valle y el Municipio de Palmira para garantizar la salud de quienes harán parte del evento. Para tal efecto, todos los participantes deben presentar la prueba para detectar el Covid19 (PCR o Antígenos), con un tiempo de, mínimo, 48 horas antes del congreso técnico.



Según la agenda definida por la organización, este martes a las 8:00 am. será el congreso técnico y a las 10:00 am. con la contra reloj individual, se inician las competencias.



El miércoles será el segundo día de ruta con la prueba de fondo, programada desde las 9:00 am. Jueves y viernes se disputarán las pruebas de pista en el mismo circuito.



El Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo del Valle agradece el apoyo por parte de la Junta Directiva del Deportivo Cali para la realización del certamen.