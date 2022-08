Astana levanta la suspensión al ciclista colombiano Miguel Ángel López

El equipo Astana levantó este lunes la suspensión que le había impuesto al ciclista colombiano Miguel Ángel López después de que la guardia civil española le realizara un control de equipaje a su llegada al aeropuerto de Madrid a finales de julio.



En un comunicado enviado a la AFP, el equipo kazajo explica que "ante la ausencia de cualquier hallazgo por parte de las autoridades españolas o de la UCI (Unión Ciclista Internacional)", la formación "no está en posición de continuar con la suspensión o de seguir privando al corredor de sus derechos contractuales".



"Miguel Ángel López está por tanto provisionalmente reintegrado" en el equipo Astana y retomará su plan de carreras, comenzando por la Vuelta a Burgos y después la Vuelta a España, indica la nota.



El escalador colombiano fue retenido a su llegada al aeropuerto de Madrid para realizar un control de equipajes, según informaron el 22 de julio fuentes policiales, que rechazaron que la medida tuviera que ver con una investigación por tráfico de medicamentos.



"Se trató de un revisión rutinaria de equipaje como a cualquier pasajero", dijeron fuentes de la guardia civil a la AFP, que añadieron que López "no está investigado".



Pero según una información del portal Ciclo21 español, recogida por diversos medios, el ciclista del equipo Astana fue detenido por la investigación abierta en torno al médico Marcos Maynar por tráfico de medicamentos y blanqueo de capitales.



Tras conocerse la noticia, el equipo kazajo decidió suspenderle hasta tener más detalles de lo ocurrido.



En su nota de este lunes, Astana asegura que "envió todas las informaciones que recibió a la Agencia Internacional de Pruebas, que es la encargada de las investigaciones antidopaje ante la UCI".



"El equipo vigilará de cerca la situación y no dudará en adoptar medidas firmes dependiendo del desarrollo de la situación", concluye.