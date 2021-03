Camilo Villegas sigue dando la pelea en el Honda Classic que lidera el australiano Matt Jones

Francisco Henao

El australiano Matt Jones entregó este sábado una tarjeta con 69 golpes, uno bajo par, para apoderarse de la cima del torneo de golf PGA Honda Classic, para tomar una ventaja de tres impactos sobre los estadounidenses J.B. Holmes y Aaron Wise.



Tras una tempestuosa tercera jornada, el jugador, de 40 años, de Sydney, que estaba detrás de Wise por seis golpes, fue el único jugador de las últimas seis parejas en terminar bajo par en condiciones de viento en la PGA National de Palm Beach Gardens (Florida, Estados Unidos) .



"Fue una ronda muy buena" , dijo Jones. "Fue una ronda de intentar hacer tantos pares como fuera posible y limitar los errores" .



Jones se situó en la cima luego de 54 hoyos con un total de 200 impactos (-10) ante aproximadamente unos 10.000 espectadores observando bajo los protocolos de seguridad covid-19.



Por su parte, Wise, quien lideraba por tres cuando comenzó la ronda y seis después de cuatro hoyos, tropezó con dos bogeys, más un doble bogey antes de terminar para compartir el segundo lugar con Holmes, quien acertó con 67 impactos la jornada (-3) .



"Simplemente jugó muy, muy duro (Jones)" , dijo Wise. "Honestamente, sentí que jugué bien. Lo único que no hice bien fue manejar el viento" .



El colombiano Camilo Villegas es hasta ahora el latinoamericano mejor ubicado en el puesto 13 con 206 golpes (-4) tras una tarjeta con 72 impactos (+2) en la tercera y penúltima ronda.



El venezolano Jhonattan Vegas marcha en el lugar 27 con 208 (-2) y el chileno Joaquín Niemann en el 34 con 209 impactos, uno bajo el par.



No pasaron el corte del segundo día el puertorriqueño Rafael Campos, el español Rafa Cabrera Bello y el colombiano Marcelo Rozo.



Los estadounidense Dustin Johnson y Justin Thomas y el español Jon Rahm, los tres primeros clasificados del ranking PGA en ese orden, no participan en este evento.