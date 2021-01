Camilo Aguado cumplió con un gran papel en la Copa Puro Sinaloa de golf

Daniel Molina Durango

El colombiano Camilo Aguado, tras fallar el par en el segundo hoyo de desempate, terminó en la segunda posición de la Copa Puro Sinaloa de golf, última competencia de la temporada 2019-20 de Gira Banorte en México y que coronó al local Rodolfo Cazaubón como el gran campeón del año en este tour mexicano que tuvo que cerrar de forma tardía su temporada por cuenta del COVID-19.



Aguado, que había partido en la primera posición a esta ronda final tras un espectacular 63 (-9) en la víspera, empleó tres ‘putts’ en el ‘green’ del segundo hoyo de la serie extra, minutos después que Cazaubón, que intentó el ‘birdie’ desde atrás del ‘green’, firmara un corto par.



Ambos habían culminado los cuatro días de juego en 268 golpes (-20), con Aguado contando una tarjeta de tres ‘birdies’ y un ‘bogey’. Cazaubón, por su parte, aportó siete ‘birdies’ y tres ‘bogeys’, con un gran acierto en el hoyo final que le dio entrada al ‘playoff’.



Tras iniciar al frente por dos, Aguado se vio acosado por jugadores como el local Carlos Treviño y el brasileño Alexandre Rocha, ambos llegando a los hoyos finales igualados en el liderato con el bogotano.



Sin embargo, el primero cometió dos doble ‘bogeys’ en sus hoyos finales y se salió de la conversación, mientras que un ‘bogey’ en el 17 por parte de Rocha dejó en firme la igualdad de Aguado y Cazaubón por el título, el cual se decantó a favor del segundo luego que ambos erraran el ‘birdie’ en el primer hoyo adicional.



Al final, para Aguado un buen balance en una nueva semana de juego, la primera de 2021, pese a quedarse con el sinsabor de la victoria en el torneo que entregó una bolsa de premios de 150.000 dólares.



El bogotano, el mejor latino en las pasadas LocalIQ Series, sigue con su buen rendimiento por estas fechas, aprovechando este tour mexicano para seguir en ritmo de preparación para apuntarle a su objetivo de la temporada, el llegar al Korn Ferry Tour.



El otro jugador colombiano presente en la competencia, el risaraldense Daniel Zuluaga, infortunadamente no pudo concluir su participación en esta competencia final del circuito, comenzando la jornada en el puesto 19 de la clasificación y no finalizando su recorrido de este domingo.



Rocha, con 270 golpes (-18), se quedó en la tercera posición, seguido por el local José de Jesús Rodríguez, ex campeón del Abierto de Colombia y que finalizó en 272 (-16).