"Cali estará en los ojos del mundo": Carlos Diago previo al Mundial de Atletismo Sub 20

El estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde serán las competencias, así como el Pedro Grajales, para los entrenamientos, están listos para el comienzo del Mundial de Atletismo Sub 20 que se realizará en Cali desde este lunes hasta el sábado 6 de agosto.



Así lo afirmó el secretario de la Recreación y el Deporte de Cali, Carlos Diago, en entrevista con El País. El funcionario habló sobre todos los detalles del certamen orbital, que será la carrera de los atletas hacia los Juegos Olímpicos París 2024, y otros temas de interés para la ciudad.



¿Qué veremos en el Mundial?

Tenemos la oportunidad de hacer un Mundial Sub 20, lo que significa que tendremos atletas élite, futuros olímpicos. Son 146 delegaciones en competencia en el Pascual Guerrero, con preparación en el Pedro Grajales. Cali va a estar en los ojos del mundo.



¿Falta algún detalle?

En esta tarea estamos el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, la Federación Colombiana de Atletismo, la Gobernación por medio de Indervalle y la Alcaldía por medio de la Secretaría del Deporte. Cada uno ha asumido ciertas responsabilidades. De nuestra parte, somos los encargados de poner a punto todo lo que tiene que ver con el Pascual, donde serán las competencias. El estadio ya está listo, venimos trabajando desde antes de la Copa América y ha quedado disponible para utilizar el escenario sin ningún contratiempo.



¿Cómo podrá acceder el público?

Tendremos disponibilidad de boletería que estaremos entregando totalmente gratis en las comunas por medio de los Cali; asimismo, por medio de las ligas deportivas. Nos interesa que asistan los niños con sus papás, las familias enteras, como lo hemos visto en la Copa América Femenina.



A propósito de la Copa, ¿qué balance deja el paso de Colombia por la ciudad y el Pascual?

No es el paso de Colombia por Cali, esta es la casa de la Selección femenina. La Copa América Femenina se realiza hoy en Colombia gracias a la gestión de la Alcaldía de Cali, que desde el año pasado se reunió con la Federación para obtener la sede. Hicimos cuatro partidos amistosos con Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia, y de esos juegos nació la posibilidad de solicitar la realización de la Copa América Femenina, como efectivamente fue aprobado por la Conmebol.



¿Por qué no se jugaron las instancias finales en Cali?

Teníamos programado que así fuera, que se realizaran tres partidos de Colombia más la final en el Pascual, pero lastimosamente ya había un compromiso con la organización del Mundial de entregar el estadio diez días antes del comienzo, como lo hemos hecho. Fueron razones de calendario, no otras. Cali sigue siendo la sede de la Selección Colombia femenina y en próximas fechas Fifa veremos de nuevo aquí al equipo, quizás a mediados de agosto.



Es paradójico que haya todos estos esfuerzos a nivel de selección, pero no tengamos Liga femenina en Colombia para el segundo semestre. ¿Cómo analiza esto?

Hay que pedir más apoyo a las entidades. Por el lado de la Alcaldía, desde el primer semestre proyectamos apoyar a los equipos de la ciudad con 500 millones de pesos para el Deportivo Cali femenino y otros 500 para el América femenino, y que no se realice la Liga es más por la falta de apoyo a los clubes de otras ciudades. Estoy seguro de que Liga Femenina va a haber, porque tenemos a los dos equipos de la ciudad en Copa Libertadores y queremos que se preparen.



¿Cuál sería la alternativa?

Si no hay Liga, estamos evaluando hacer un cuadrangular en el que tengamos a Cali y América, y otros dos equipos invitados, de tal manera que haya una preparación para la Libertadores.



El Pascual se usa en muchas actividades, pero América, el equipo masculino, termina siempre desplazado y se le dificulta encontrar estadio para jugar la Liga…

El Pascual no es solo para fútbol. Tiene una pista de atletismo y se generan otros compromisos que debemos atender, incluidos los culturales. Una vez termine el Mundial, automáticamente América tendrá la siguiente fecha en el Pascual.



América ha dicho que quiere estadio propio, pero el Alcalde se muestra contrario a esa idea y dice que el Pascual es la casa del América…

El Pascual tiene una historia con los equipos de la ciudad y no nos gustaría que allí no jugara el América.



Cambiando de frente, se vienen los Juegos Departamentales. ¿Qué significa esto para la ciudad?

Por primera vez se realizarán en Cali. Es una muy buena noticia, sobre todo para deportistas que no tienen la posibilidad de entrenar y competir en escenarios de gran nivel como los hay en Cali.



Acaban de inaugurar el Kilómetro Cero. ¿De qué se trata?

Queremos crear espacios de identidad para los visitantes a la ciudad. Tener el Kilómetro Cero en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio es tener un ícono deportivo internacional, que marca la historia de Cali en el deporte como punto de origen y de destino. Es un referente para la ciudad, siempre ves gente allí haciéndose fotos, sobre todo los extranjeros. Cali es Ciudad Deportiva, ese es el concepto.



¿Qué es la Ciudadela de la Alegría?

Este es otro regalo que le estamos haciendo a la ciudad. Es un espacio para la familia, donde los niños puedan estar con sus papás totalmente desconectados de los celulares y puedan jugar rayuela, ping pong, disfrutar con los inflables, los payasos, saltar lazo, comerse un helado, recuperar ambientes familiares. Es un espacio de más de un kilómetro dentro de la Unidad Deportiva, con 46 stands y atractivos para todos. Es totalmente gratis, los domingos en las tardes, el último de cada mes. Y cada niño debe estar acompañado de sus padres o adultos responsables.