Valtteri Bottas priva a Lewis Hamilton de su pole número 100 en la Fórmula 1

Juan Carlos Pamo

La número 100 se hace esperar: el contador de pole positions del británico Lewis Hamilton se mantiene bloqueado en 99 después de que su compañero en Mercedes Valtteri Bottas le privase de ese honor este sábado en el Gran Premio de Portugal.



Habría sido simbólica una centésima pole, 27 años después de la muerte del ídolo de Hamilton, el brasileño Ayrton Senna.



Para el finlandés es la primera pole de la temporada de F1, la 17ª de su carrera, y la esperaba con ganas después de los primeras sesiones clasificatorias decepcionantes (3º en Baréin y 8º en Emilia-Romaña).



Bottas no vivía un sábado de carrera tan feliz desde el GP de Sakhir en diciembre de 2020. "Las cosas van al fin por el buen camino. Las sesión de clasificación ha sido uno de mis puntos débiles esta temporada, pero trabajé mucho para este fin de semana", afirmó.



Una recompensa que le sabe aún mejor por cuanto la carrera precedente fue una pesadilla para el finlandés, fuera de carrera por un choque con el Williams del británico George Russell.



Lastrado como el resto de pilotos por las ráfagas de viento sobre una pista deslizante, Hamilton sólo pudo reconocer que su sesión fue "desordenada, no de las más limpias", con "sólo una vuelta buena".



Pero el séptuble campeón del mundo salvó lo esencial. El domingo saldrá por delante de su principal rival, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, relegado a la segunda línea junto a su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez.



"No esperábamos copar la primera línea" del tercer GP de 2021, reconoció Hamilton. "Hay que estar satisfechos".

"Lucha apretada"

En un comienzo de temporada especialmente igualado, la menor ventaja es siempre bienvenida. Con una victoria y una pole cada uno, Hamilton y Verstappen mantienen trayectorias casi idénticas en este inicio de Mundial, con un punto más para el primero (el logrado por la vuelta rápida en GP de Emilia-Romaña).



Verstappen había firmado el mejor tiempo de esta sesión clasificatoria, pero le fue finalmente anulado ya que el joven piloto rebasó los límites de la pista en la curva 4.



"No es la situación ideal porque no es fácil seguir a otro coche aquí, pero si tenemos un buen ritmo en carrera les meteremos presión" , prometió el joven aspirante.



"Está bien salir desde delante. Pero será sin duda una lucha apretada con Red Bull y nunca se sabe lo que puede pasar", afirmó Bottas.



El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) y el francés Esteban Ocon (Alpine) se instalan en la tercera línea, por delante del británico Lando Norris y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) firmó el 9º mejor registro, y el alemán Sebastian Vettel el 10º, su mejor actuación en la sesión clasificatoria desde que llegase a Aston Martin a comienzo de temporada.



"Decepcionante" para el australiano Daniel Ricciardo, quien al volante de su McLaren sólo pudo firmar el 16º tiempo.



El otro piloto español de la parrilla, Fernando Alonso (Alpine-Renault), saldrá desde la 7ª línea de la parrilla junto al japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda).